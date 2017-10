Effetto metr

Il progetto, in partenza nel 2011, prevede l'utilizzo della tecnologia geotermica per trasformare l'energia generata dalle migliaia di persone che ogni giorno prendono la metropolitana di Parigi in calore utile a riscaldare un edificio adibito ad ospitare un servizio di Social Housing. Per Social Housing si intende la messa a disposizione di una casa ad affitto calmierato per tutte quelle categorie sociali che appartengono alla cosiddetta fascia economica debole.

L'edificio, situato nella famosa rue Beaubourg vicina al Museo Pompidou, sta infatti per essere ristrutturato secondo i principi dell'architettura sostenibile. L'idea è quella di far confluire il calore dai sotterranei della metropolitana nei tubi dell'impianto di riscaldamento del palazzo dopo essere passato attraverso un filtro per purificare l'aria. La presenza di una scala interna, che collega la stazione della metropolitana all'edificio, renderà possibile il progetto contenendo i costi della ristrutturazione.

Oltre all'energia generata dai passeggeri - calcolata intorno ai 100 watt a persona - va aggiunta anche quella derivante dal continuo passaggio di treni che permette alla temperatura di mantenersi tra i 14° e i 20° durante tutto il corso dell'anno. Il calore derivante da questo meccanismo sarà sufficiente a scaldare diciassette appartamenti e contribuirà a ridurre di un terzo le emissioni di anidride carbonica rispetto all'utilizzo esclusivo di un locale caldaia.