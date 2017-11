Mostra “Effetto Natura”

A Palazzo Trussardi, in Piazza Duomo, è allestita -fino al 13 gennaio 2002- la mostra "Effetto Natura" curata da Mariuccia Casadio. Si tratta di quattro installazioni di artisti stranieri che sviluppano tre temi che rappresentano il paesaggio in arte: giardino, bosco e veduta. La particolarità della mostra è da ricercare nell'effetto registrato dallo spettatore: sembra di vedere una foresta dal basso, di essere sovrastati e dominati dalla natura. Richard Wood ha realizzato un pavimento floreale con una speciale tecnica pittorica a smalto su formica emulando lo spazio del giardino, mentre per il bosco si assiste a due diverse installazioni. La prima, di Henrik Hakansson, presenta una foresta sopraelevata realizzata su di una palafitta con fiori e piante tropicali che, insieme ad acqua nebulizzata e tubi, crea l'effetto nebbia tipico dell'ambiente pluviale. La seconda installazione invece illustra, con un ciclo di immagini nere su fondo bianco su una parete circolare, diverse tipologie botaniche. Florian Huttner, infine, rappresenta il tema delle vedute realizzate con tecnica multimediale: diapositive e grandi disegni di uno stesso soggetto, un villaggio nella foresta, osservato e raccontato da diverse angolazioni e secondo l'evoluzione delle stagioni. Osservare una foresta dal basso, secondo il punto di vista di un insetto, è una sensazione curiosa che unita a quel senso di sovranità e dominio trasmesso dagli artisti nelle proprie installazioni naturali, rende questa mostra un approccio interessante per indagare più da vicino il concetto di natura nell'arte contemporanea. Sonia Tarantola