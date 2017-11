Sedativi

I profumi provocano effetti diretti sulle emozioni e sugli stati d'animo, rivelandosi degli ottimi sedativi. Affidandoci alle virtù di alcuni oli essenziali è possibile ripristinare dei ritmi di sonno-veglia regolari, poiché agiscono sulle varie problematiche emotive legate all'insonnia, quali l'ansia, lo stress, la depressione. Tra i profumi più efficaci c'è la lavanda, da usare soprattutto quando l'insonnia è accompagnata da sogni agitati e bruschi risvegli notturni. È utile tenere un mazzolino di questi fiori sul comodino per beneficiare degli effetti rilassanti. Anche neroli, camomilla e fiori di tiglio hanno un effetto calmante. Basta versarne poche gocce sul cuscino o sul fazzoletto e respirarne il profumo quando ci si sveglia durante la notte: diminuisce l'ansia e riconcilia il sonno. Un bagno caldo in una vasca profumata è un altro ottimo rimedio contro il temuto, ma comune spauracchio notturno. Prima di coricarsi, immergersi nell'acqua della vasca da bagno, dopo aver sciolto da sei a otto gocce per ognuno dei seguenti oli essenziali: maggiorana e ylang-ylang. Per chi non è propenso a cimentarsi con rituali vari è consigliabile, prima del riposo notturno, versare cinque gocce di sandalo su di un cucchiaino di miele e consumarlo, lasciando sciogliere lentamente in bocca. Daniela Milano