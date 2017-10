Elbano: scelte e strategie di qualità

Con spiccato senso civico e la convinzione che l'isola sia patrimonio di tutti e come tale debba essere amministrato e gestito in modo sensibile e responsabile, Elbano si rivolge a residenti e turisti, chiedendo di stabilire un'alleanza fra chi risiede qui e desidera un'isola di qualità e chi la visita anche solo per una volta e spera di trovare un territorio bello, sano, pulito, vivibile. Infatti, se il patrimonio da valorizzare e su cui costruire un piano di sviluppo é proprio il territorio nelle sue numerose valenze: naturali, storiche, architettoniche, sociali e culturali, solo un progetto che tenga conto di questi diversi aspetti potrà dare risultati durevoli e significativi. "Noi che abitiamo qui abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, perchè quest'isola possa rimanere bella, vera, pulita, autentica e soprattutto viva" - le parole di Nicoletta May che ha creato e cura la totalità del progetto, - "Elbano è un simpatico riccio, che sarà la voce di un territorio che si vuole preservato nell'ambiente e autentico nella qualità della vita". Elbano sostiene le iniziative che valorizzano il territorio durante tutto l'arco dell'anno, siano esse di carattere sociale, culturale, economico, ambientale. Comunicare, valorizzare e promuovere sono gli assi portanti su cui Elbano dirigerà la sua azione. Per questo motivo Elbano è anche un'agenda, dove il pubblico troverà informazioni preziose sul vivere all'Elba, per promuovere un'immagine dell'isola che non sia di sola attività turistica estiva. L'Agenda darà visibilità agli agriturismo, agli enti impegnati in attività di accoglienza e di servizi che sostengano e valorizzino l'ambiente e la cultura, ai coltivatori biologici, ai numerosi e talvolta poco conosciuti artigiani di qualità, a quegli albergatori, ristoratori, agenzie di viaggi, operatori diversi, professionisti che con le loro moltepilici attività contribuiscono ogni giorno ad una vità di qualità sull'Isola. L'Agenda di Elbano permetterà poi di far conoscere in modo concreto i punti fondamentali riguardo il comportamento corretto da adottare in materia di rifiuti, acqua, vita civile sull'isola-parco. Schede preziose diranno come comportarsi in caso di avvistamento di una macchia d'olio in mare, di un incendio, di una perdita d'acqua, di un animale ferito.

Tomaso Scotti