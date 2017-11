Elezioni ieri e oggi. A Roma

«Le qualità dei candidati erano in parte simili a quelle di oggi, in parte anche profondamente diverse», ci spiega il direttore di Storica National Geographic a poco più di un mese dal voto che gli Italiani sono chiamati ad eseprimere per le elezioni europee e per le amministrative. «Per esempio, per diventare console bisognava essere cittadino Romano, aver compiuto 42 anni, non avere altre cariche e non esser sottoposto ad alcun processo penale. Inoltre ci volevano le giuste qualità finanziarie: come avviene anche oggi, bisognava disporre di una gran quantità di denaro per portare avanti la propria campagna elettorale, che si stimava in 1 milione di sesterzi, pari a 2 milioni di euro. Una cifra non indifferente, paragonabile in pratica a quella necessaria ad un candidato delle elezioni politiche di oggi.» Rivieccio sottolinea come fosse necessario avere una vasta rete di contatti sia con gli elettori, sia con quelli che oggi definiremmo imprenditori (commercianti o comunque personaggi che potevano disporre di una gran quantità di denaro), perché a Roma c'era bisogno del loro appoggio per condurre la campagna. «Appoggio che poi veniva ricambiato - c'era una grande trasparenza in questo - con dei favori. Più o meno come avviene oggi negli Stati Uniti con le famose lobby, la cui attività è assolutamente legale, mentre da noi è una cosa meno esplicita.» Anche a Roma il mezzo di propaganda più efficace era dato dalla pubblicità: spot elettorali che non erano certo trasmessi in televisione, ma dipinti sui muri. «A Pompei sono state trovate varie iscrizioni di questo tipo, dai toni molto soft se paragonati a quelli di oggi. Esempio "Vi chiedo di eleggere duumviro, per far rispettare la legge, Olconio Prisco: è degno di governare gli affari municipali." E c'erano anche i testimonial: sulla facciata di una taverna, di proprietà di una certa Asellina, un'ostessa, c'era scritto "Asellina propone Ceio Secondo come duumviro per imporre la legge."» I politici antichi avevano, inoltre, un aiuto in più: il manuale elettorale di Quinto Cicerone (fratello del più noto Marco Tullio). «Il manuale riguardava i rapporti diretti che doveva stabilire il candidato con i suoi elettori; non c'erano i comizi all'epoca, per cui il politico di turno andava nel foro e incontrava tutti i potenziali elettori. Si trattava di un rapporto molto più diretto, anche perché la popolazione era molto inferiore rispetto ad oggi. Erano consigli pratici sul modo di porgersi e sul tipo di promesse che si dovevano fare.» Oggi i consigli per una buona politica fioccano dal web. Ma questa è un'altra storia. Chiara Boracchi