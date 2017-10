Elliott Erwitt fotografa la società occidentale

Forse la fotografia più famosa di Elliott Erwitt è quella che rappresenta un fatto di cronaca: il volto velato di Jacqueline Kennedy e il suo sguardo perso nel vuoto durante i funerali del marito John Fitzgerald. Accanto a lei, generali e uomini di stato. Nell'angolo destro il profilo del fratello Robert, il cui destino ricalcherà ben presto quello del defunto. In un solo scatto Erwitt è riuscito a condensare il dramma privato e un momento cruciale della Storia del ventesimo secolo, a immortalare per i contemporanei e a testimoniare alle generazioni successive lo choc e la commozione che quell'evento ha suscitato. Eppure Erwitt, pur avendo svolto il servizio militare in Europa come assistente fotografo presso l'US Army Signal Corps, non è mai stato un fotoreporter d'assalto o un fotografo di guerra. Ha ritratto i personaggi-chiave degli anni Sessanta, da Kruscev a Nixon, da Marilyn Monroe a Che Guevara, ma sempre cogliendoli nel loro ambiente e mai in pose ufficiali (proprio per questo i suoi contributi sono stati pubblicati su "Life", "Paris Match", "Stern" e molti altri rotocalchi). Le sue immagini hanno raccontato magnificamente, dagli anni '50 a oggi, la vita nella società occidentale - negli USA come nel vecchio Continente e in Giappone - con tutte le contraddizioni e gli eccessi che questa appartenenza comporta. Per esempio, ha evidenziato la discriminazione razziale nell'America del secondo dopoguerra (la famosa foto dei due lavandini "white and coloured") o l'aggressività del consumismo (l'accostamento straniante di un cartellone pubblicitario della Pepsi e di un crocifisso), trasmettendo un messaggio di tolleranza e veridicità che va al di là dell'hic et nunc immortalato nel singolo scatto. Il suo sguardo - spesso disincantato e ironico - sa cogliere anche momenti insoliti e curiosi di vita metropolitana, quasi sempre fotografati nelle sfumature senza tempo del bianco e nero. Ma i suoi soggetti preferiti restano i bambini e, ancor più, i cani... Ma i suoi soggetti preferiti restano i bambini (una splendida serie a essi dedicata è visibile sul suo sito www.elliotterwitt.com) e, ancor più, i cani. A questi ultimi, infatti, Erwitt ha riservato molta parte del suo lavoro: più di mille immagini, raccolte negli anni in diversi volumi (vedi bibliografia). Dei suoi beniamini a quattro zampe ama dire: "Una persona malvagia, ma anche solo un fotografo, possono facilmente metterli in imbarazzo, ma la loro schiettezza e innocenza li rende in genere spontanei. E' forse per questo che i cani sembrano avere un legame naturale con i bambini: possiedono valori fondamentali che non sono ancora stati corrotti dalla società". Ogni foto di Erwitt ci parla con semplicità delle emozioni che danno un valore aggiunto alla nostra quotidianità e, come ha spiegato lo scrittore Wilfrid Sheed, "l'essenza stessa dell'arte di Elliott è essere tenero senza piangere, comico senza ridere, intelligente senza pensare.". Olimpia Ellero Bibliografia in italiano: "Amanti (e altri esagerati ottimisti)", Contrasto, 2004. "Amici (e altre bizzarre combinazioni)", Contrasto. "Cani (e altri curiosi personaggi)", Contrasto, 2004. "I grandi fotografi Magnum Photos" - vol. 1 dedicato a Elliott Erwitt, Hachette, 2004. "Vita da cani", Phaidon, 2004.