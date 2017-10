Emergency festeggia i suoi 15 anni a Milano

La giornata si prospetta ricca di iniziative: dalle 10 alle 20, sarà possibile conoscere da vicino tutti i progetti umanitari e le iniziative dei ?professionisti dell?emergenza?. Oltre all?allestimento di una mostra fotografica e di gazebo, dove sarà possibile incontrare i medici di Emergency, è previsto anche uno spazio dedicato ai più piccoli. I bambini, infatti, potranno assistere alla lettura di fiabe provenienti dall?Afghanistan, Cambogia, Sierra Leone e Iraq, alle ore 11.00 e alle 16.00. Ci sono molti modi per aiutare concretamente l?associazione di Gino Strada, tra questi l?iniziativa ?Adotta un ospedale?. Sarà in omaggio, solo per il 7 giugno, la nuova maglietta disegnata da Vauro per tutti coloro che decideranno di ?adottare? un ospedale di Emergency tramite RID. Alle ore 21, per concludere la giornata, presso la sala dell?Hotel NH Touring, di via Tarchetti 2, Emergency proietta il suo film documentario ?Domani torno a casa?, presentato alla scorsa Mostra del cinema di Venezia. L?entrata è gratuita. Girato tra l?Afghanistan e il Sudan, racconta le vicende dei due piccoli protagonisti Yagoub e Murtaza, un afgano di sette anni incappato in una mina antiuomo e un quindicenne sudanese affetto da una grave malattia cardiaca. Entrambi, in modo diverso, vittime di guerra. Valentina Gerig