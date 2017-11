Emily Dickinson: la natura non bussa

Può la poesia far nascere fiori? Sì! Il nuovo progetto editoriale di Eugea, lo spin off dell'università di Bologna - "Ecologia Urbana Giardini e ambienti" - si propone, citando le parole del Professor Giorgio Celli, di offrire "la poesia dei fiori e i fiori come poesia". Vediamo come. Questa collana vuole creare un giardino letterario nel senso più concreto del termine, un florilegio in cui natura e cultura si fondono per dare un ampio respiro di bellezza, di arte, di sensibilità. Non stiamo parlando per metafore! I libri sono veramente corredati da bustine di semi dei fiori che vengono citati nelle pagine, che il lettore può piantare, per creare il suo giardino e così entrare nell'atmosfera descritta dagli autori, per sentire i profumi e gli odori che hanno dato loro suggestione e ispirazione. In quest'opera in particolare ci si concentra sull'opera della poetessa Emily Dickinson, sul tessuto delle sue creazioni, costellate di fiori e animali. Solo questo, in questo libro? No, un concerto armonico ci fa assistere nelle pagine ad uno spettacolo di letteratura, cultura e analisi scientifica della natura ritrovata nei versi, in tono e stile divulgativo. Le piante selezionate descritte dalla poetessa i cui semi sono allegati al libro - genziane, aster, margherite e convolvoli - sono anche piante molto utili perché potranno attirare particolari insetti. Perché? Il filo rosso che percorre il progetto Eugea è il mantenimento e la tutela della la biodiversità, e visto che gli insetti sono gli abitanti più numerosi del nostro ecosistema, la loro presenza è essenziale in quest'ottica. Le piante che si trovano nei giardini letterari sono perciò provviste di nettare con delle caratteristiche particolari che possono nutrire insetti e farfalle tanto utili al mantenimento e alla tutela della nostra preziosa biodiversità. Un progetto originale, curioso. Per scoprire la poesia da un osservatorio privilegiato. Per viverla. Per condividerla. Facendo del bene all'ambiente.