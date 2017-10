Bologna da scoprire

Emozioni autunnali su due ruote a Bologna Itinerario: Pianaccio - M.Acuto delle Alpi Partenza consigliata: Lizzano in Belvedere Lunghezza: km 27; km 35 con deviazione Dislivello: 650 mt. Quota massima: 1100 mt. Difficoltà: medio. DESCRIZIONE DEL PERCORSO Si segue la strada asfaltata principale in discesa, e dopo 1 km si gira a destra per Pianaccio (Km 5) dove si può visitare il Centro Parco Corno alle Scale. Si prosegue sulla strada che conduce al Rifugio Segavecchia (km 8). Si oltrepassa quest'ultimo, la sbarra e il ponte finendo così il tratto asfaltato. Si continua su strada sterrata fino al km 9.4 l'Acerolo, dove troviamo l'imbocco del sentiero da percorrere, CAI 113, con indicazioni M. Acuto. Proseguiamo prestando attenzione ai passaggi tecnici e in contropendenza fino al km 10.2, dove dobbiamo guadare il torrente Causso: il passaggio è comunque possibile sulla briglia a piedi. Si continua girando a sinistra sempre per il sentiero CAI 113. Al km 12 comincia una sterrata, larga e veloce, che ci porta ai primi abitati di M. Acuto; oltrepassiamo il cimitero (km 13.4) e proseguiamo su asfalto fino ad arrivare nel centro di M. Acuto (km 14). Da qui si scende per la strada asfaltata che ci conduce a Lizzano (km 19). DEVIAZIONE La deviazione prevede 13 km per 1 ora e 1/2 di percorso prevalentemente in discesa. Entriamo a M. Acuto e seguiamo le indicazioni per la chiesa; quando iniziamo a scendere, troviamo la segnaletica CAI 109 che indica a destra Mulino di Squaglia, quindi Madonna del Faggio sempre CAI 10. Continuiamo a sinistra su sterrato fino a Castelluccio, poi si scende a Taccaia ed infine si giunge a Lizzano. DESCRIZIONE TECNIVA L'itinerario è particolarmente interessante dal punto di vista naturalistico e storico. Non prevede difficoltà tecnico-fisiche, se non nel tratto di sentoero che giunge a M. Acuto. Si consiglia di percorrerlo nei mesi autunnali. COME SI ARRIVA Il Corno alle Scale, nel comune di Lizzano in Belvedere, dista 70 km da Bologna. Ufficio informazioni e accoglienza turistica: Tel. e Fax: 0534 51052 iat.lizzano@cosea.org Parco del Corno alle Scale Tel: 0534 51761 parco.corno@libero.it