Empanadas di verdure

Ingredienti per 20 pezzi Per la pasta: 450 g di farina tipo 00 210 ml di acqua 1 cucchiaino e mezzo di sale marino integrale 1 cucchiaino di aceto bianco 1 cucchiaino di aceto bianco 1 uovo sbattuto 40 g di olio extra vergine di oliva Per il ripieno: 1 cipolla tagliata a pezzetti 300 g di patate tagliate a cubetti 100 g di carote tagliate a cubetti 100 g di piselli 1 peperoncino rosso tagliato a fettine sottili 1 cucchiaino di paprika 1 cucchiaino di cumino macinato 1 cucchiaino e mezzo di sale 1/2 tazza di prezzemolo tritato finemente 2 uova sode tritate finemente 3 spicchi d'aglio tritati 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva Preparazione Per prima cosa sciogliere il sale nell'acqua. In una ciotola capiente mettere la farina e fare un buco al centro dove versare l’olio, l'acqua e sale, l’uovo sbattuto, l’aceto e mescolare. Impastare per almeno minuti con le mani, fino ad ottenere un impasto liscio e sodo. Lasciar riposare 5 minuti e poi impastare per altri 5 minuti fino ad ottenere un impasto elastico. Formare un panetto e coprirlo con la pellicola trasparente; lasciar riposare a temperatura ambiente per un’ora. In una padella, scaldare l'olio a fuoco medio e saltare la cipolla e gli spicchi d’aglio fino a doratura. Aggiungere le patate, le carote, i piselli e cuocere per 5 minuti. Aggiungere il peperoncino, la paprika, il cumino e il sale e cuocere per altri 5 minuti. Togliere dal fuoco e aggiungere il prezzemolo e le uova. Ora stendere la pasta in una sfoglia alata circa 2 mm; con un coppa pasta da 14 cm ricavare dei cerchi che andranno farciti con 2 cucchiai di ripieno. Spennellare i bordi con dell'acqua dopodiché chiudere i cerchi a metà, pizzicando i bordi per sigillare la pasta; ripiegare il bordino su se stesso. Per la cottura utilizzare una padella antiaderente capiente e con i bordi alti, versare abbondante olio e portarlo a 170 gradi. Immergervi le empanadas e friggerle fino a doratura (circa 10 minuti). Asciugare su carta assorbente, poi trasferirle su un vassoio e servire ben caldo.