Encilopedia dell’omeopatia. La guida completa per la famiglia ai medicinali e ai trattamenti omeopatici

L'omeopatia è considerata una forma di medicina complementare e si basa sul principio che corpo e anima sono strettamente collegati, al punto che le malattie organiche non possono essere trattate con successo se non si conoscono la costituzione e il carattere del paziente. È un metodo di cura alternativo e sempre più utilizzato anche in Occidente. Un farmaco tradizionale è uguale per chiunque, mentre nella disciplina omeopatica il trattamento è ad personam, cioè espressamente basato su ognuno di noi, sulla nostra storia, sui nostri riflessi emotivi e psicologici. Con l?omeopatia è possibile curare le nostre malattie con un approccio più completo e olistico verso noi stessi.