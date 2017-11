Enea. Migliora l’efficienza energetica

Sono stati resi noti i risultati del secondo "Rapporto sull'Efficienza Energetica" redatto dall'Enea (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), e realizzato all'interno del piano per la Strategia Energetica Nazionale. Numeri incoraggianti se si considera che il PAEE 2011 (Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica) ha consentito nel 2011 un risparmio complessivo di 57.595 GWh/anno, con un incremento del 17,1% rispetto al 2010 con un migliramento dell'efficienza energetica di un punto percentuale rispetto al 2009. "Si tratta di risultati che hanno una significativa ricaduta per l'economia - ha dichiarato Giovanni Lelli, Commissario dell'Enea -, e che costituiscono dei progressi effettivi in un processo di riconversione orientato alla green economy. Il risparmio energetico conseguito va letto nell'ottica di una transizione verso un sistema a minore emissione di carbonio, che conferma il reale contributo del nostro paese al raggiungimento degli obiettivi comunitari". Sì a industria e trasporti, residenziale da migliorare Il comparto industriale ha visto sì un aumento del consumo energetico, ma con un miglioramento dell'efficienza energetica del 13,4% nel periodo 1990-2010. I risultati migliori si sono avuti nel settore alimentare e in quello tessile, a fronte di un peggioramento in quello della meccanica e dei materiali non ferrosi. Per quanta riguarda il settore dei trasporti, che dipende per oltre il 90% da fonti petrolifere, si è avuta una lieve contrazione nei consumi, ma con un aumento delle fonti energetiche alternative come gas e biocarburanti. Interessanti sono i numeri legati ai veicoli elettrici; come si legge dal rapporto: "Nel 2011 sono state vendute circa 300 autovetture elettriche, [...] ma già nei primi 10 mesi del 2012 si è arrivati quasi a 450 nuove immatricolazioni, con una discreta presenza di berline". A fronte di una fortissima crisi del settore automotive, i numeri (ancora piccoli) dell'elettrico, comunque aumentano. Se parliamo del settore residenziale invece il consumo energetico ha avuto un aumento dell'8,3%, sia nell'utilizzo di gas naturale, di legna e di energia elettrica. Si è infatti passati dal 62 al 76%. Se si guarda il consumo per abitazione, i consumi sono diminuiti dell'8% rispetto al 2000. Numeri però ancora bassi rispetto alla media Ue (15,5%). Rimane critico comunque il WWF: "Tutti parlano e straparlano di efficienza energetica, in Italia, ma i fatti sono ancora decisamente troppo pochi", ha dichiarato Mariagrazia Midulla, Responsabile Clima ed Energia del WWF Italia. "Anzi, per l'ennesima volta siamo costretti a fare appello al futuro Parlamento perché confermi e renda davvero efficace il 55% di sgravio fiscale per l'efficienza energetica sugli edifici".