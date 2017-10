Insieme, abbiamo l’energia per cambiare il mondo

LifeGate è sempre stata una realtà fondata sull’aggregazione, sulla condivisione di valori, sulla creazione e il rafforzamento di una community sempre più grande di persone che la pensano come noi. Ogni passo della nostra storia è un tassello aggiunto a questo disegno. Quando oltre dieci anni fa abbiamo cominciato a proporre alle aziende italiane energia da fonti rinnovabili, siamo entrati in un mercato nuovo con i messaggi più adatti ai manager: l’energia rinnovabile dà un vantaggio competitivo alle aziende, conferisce un ecoposizionamento, trasforma una commodity in un messaggio valoriale. Oggi proponiamo anche alle persone, quindi a tutti, l’energia pulita per la casa. Ho dall’inizio insistito che non è un “prodotto”. Non è solo un “servizio”. È una scelta di valore. E chi sceglie la nostra energia pulita per la casa non è un “cliente”, non solo. È una persona che aspira a una qualità della vita più alta e sostenibile, che si riconosce nei valori LifeGate, che è attenta ai diritti delle generazioni future.

La minaccia dei combustibili fossili

Le conseguenze dello sfruttamento illimitato delle risorse

La soluzione esiste ed è a portata di mano