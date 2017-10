Un nuovo impianto su due a energie rinnovabili. Il 2015 è un anno solare

È necessario ridurre drasticamente le emissioni di CO2 nei prossimi decenni se non vogliamo affrontare un incremento di catastrofi ambientali. Le previsioni indicano infatti che se non viene invertita la rotta le temperature saliranno entro la fine del secolo a livelli tali da innescare effetti sul clima che gli scienziati valutano irreversibili. Per fortuna, la transizione da un'economia alimentata a carbone, gas e petrolio a una a fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio è già iniziata.

Le previsioni sulle energie rinnovabili

Il declino del carbone come fonte di energia

È tempo di agire per la transizione energetica