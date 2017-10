Sta per uscire con Ecm (l'etichetta di Keith Jarrett, Jan Garbarek, Pat Metheny) il disco in quintetto, "Tribe". Enrico Rava, quando ti sei innamorato del jazz? Mi sono innamorato del jazz a 8-9 anni perché c'erano in casa dei dischi di mio fratello, appassionato di jazz. Da subito è scattata questa passione che è diventata una monomania, collezionando dischi, fotografie. Ho incominciato molto tardi a suonare, quando ho comprato la prima tromba avrò avuto 18 anni. Le prime esperienze le ho fatte in Italia, ho iniziato a suonare con Gato Barbieri, poi con Steve Lacy, che mi ha portato a New York. Sono andato lì con un musicista di serie A e questo mi ha aperto subito tutte le porte dei grandi e mi sono trovato a suonare con quelli che erano i miei idoli da subito. All'inizio era come essere in un film, un film in cui il protagonista ero io.

Sono tre: Massimo Urbani, Stefano Bollani e Gianluca Petrella. In quanto a Gianluca Petrella io lo ritengo il più straordinario musicista che il jazz italiano abbia mai prodotto.Il suono normalmente è come la voce, è il suono di uno. Non è che ci sono arrivato, è il mio suono dall'inizio, che nasce dal fatto che amavo certi trombettisti a partire da quando ero bambinoche è stato uno dei miei grandi idoli, Louis Armstrong poi Miles soprattutto,moltissimo. Mi piacciono tutti i trombettisti non squillanti, non sovracuti.Sì, sì, ne ho una che posso suonare tutti i giorni che è "My funny Valentine", che per me è perfetta perché può essere suonata in mille modi diversi, ha una struttura che ha molte aperture, è un pezzo che dà una libertà assoluta. All'inizio era una canzoncina per ragazzine, poi dopo la versione di Miles Davis, del 1964 tutti ne hanno capito le potenzialità. Quando suono quasi sempre la inserisco, perché mi viene diversa ogni volta, l'avrò suonata 10.000 volte senza esagerare.Innanzitutto quella di Miles Davis al Lincoln Center e poi una infinità di versioni di Chet Baker, che l'ha incisa almeno cinquanta volte; qualunque di quelle versioni è stupenda.Buenos Aires: quando ci sono andato per la prima volta nel 1966, ho capito che era un posto che mi sentivo addosso come un abito su misura. L'India: una volta arrivato, ho pensato "qui devo tornare e rimanerci cinque o sei mesi", cosa che poi non ho fatto. Israele: essere in macchina su un'autostrada e invece di vedere scritto "Atina" o "Casale Monferrato", vedi "Nazaret" o "Betlemme"; per noi che siamo cresciuti in un ambiente cattolico questi sono nomi magici.Ho girato molto, ma non sono mai stato nell'Africa nera per mia scelta. Da bambino ho immaginato questo posto meraviglioso, pieno di animali. Io adoro gli animali, sono proprio un fissato. Ora quest'Africa non esiste più, è fatta di gente che si ammazza, che vive in una situazione orrenda che non mi sento di vedere.Il gatto! Ma amo anche tutti gli altri, cavalli, cani, uccellini… Ho avuto una gatta, si chiamava Tutù [un pezzo di Rava ha il suo nome, ndr], è stata per me come una figlia; ha vissuto con me 18 anni, quando se ne è andata è stata una specie di tragedia.A settembre esce il mio nuovo disco in quintetto "Tribe", a novembre sarò in tournée in Sudamerica con le musiche di Michael Jackson, un altro dei miei idoli. Poi avrò le presentazioni del mio libro ["Incontri con musicisti straordinari. La storia del mio jazz", Feltrinelli, ndr]. Mi sono divertito a scriverlo, dato che ho 72 anni e ho vissuto la guerra da bambino, ho visto due colpi militari in Argentina, la guerra in Vietnam. Sono un lettore forte e mi piace molto scrivere, spesso scrivo articoli e prefazioni. Dovrei scrivere altri due o tre libri, sto già pensando al prossimo…