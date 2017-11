Entrare nel regno della natura

Non siamo abituati a considerare il paesaggio come un luogo vivo con cui entrare in comunicazione. Possiamo cominciare con l'abituarci con il "chiedere il permesso" prima di entrare - in un bosco, un prato, un'ambiente naturale nuovo per noi - ringraziare e salutare dopo la permanenza. E' una pratica già in uso presso molti alpinisti, che si rivolgono, interiormente, alla montagna prima di intraprendere una scalata, e sanno che occorre il suo consenso affinché tutto vada a buon fine. Per quanto sia un atteggiamenti che già fa parte di molte culture più antiche di quella nostra contemporanea, non è da considerare una pratica panteista o animista, ma semplicemente un esercizio di attenzione e rispetto nei confronti dei luoghi che si apprestano a ospitarci. Luoghi che comunque sono sicuramente molto più "vivi" e "abitati" di quanto i nostri sensi riescano a cogliere. Marcella Danon