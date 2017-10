Un quinto dell’elettricità mondiale arriverà dal vento, tra meno di 15 anni

Entro il 2030, la generazione eolica potrebbe raggiungere i 1.260 gigawatt e arrivare molto probabilmente a 2.110 gigawatt. Una crescita che richiede investimenti per circa 200 miliardi di euro grazie ai quali, nei prossimi 14 anni, potranno essere creati 2,4 milioni di nuovi posti di lavoro in tutto il mondo. È questa la previsione del Global Wind Energy Council (Gwec), un’organizzazione internazionale del settore, contenuta nel suo ultimo rapporto “Global wind energy outlook”, in cui sono stati profilati gli scenari di sviluppo dell’energia eolica al 2020, al 2030 e al 2050.

La Cina guida la crescita dell’eolico

Verso una decarbonizzazione dell’energia e dei trasporti

Eolico necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi

L’eolico italiano al quinto posto in Europa