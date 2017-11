Epitaph

Un libro per salvare una memoria fondamentale. Per trattenere uno dei percorsi veramente significativi del teatro contemporaneo. Questo terzo va ad integrare così i due volumi già stampati da Ubulibri sui primi venti anni del teatro della Societas Raffaello Sanzio. Epitaph è un libro che ha in copertina una maschera funeraria, qualcosa che per sua natura, nella nostra immaginazione, ha in sé più la forza del ritorno che quella della quiete. E in tal senso questo libro è una maschera funeraria posta all'esatto punto di svolta per una delle compagnie più prestigiose della scena internazionale. Nel momento in cui vengono messe in disarmo opere che hanno segnato profondamente l'identità della nuova sena, e la compagnia si incammina per un viaggio nell'ombra che avvolge la tragedia del futuro e il ruolo originario del teatro, questo libro diventa una pietra memoriale posta nel punto di svolta, un rilievo tra due orizzonti. Un libro che definisce una età per Romeo Castellucci e famiglia, o forse una prima vita. Raccolte in questo volume fotografico, che si apre con alcune pagine introduttive, firmate da critici e uomini di teatro che hanno seguito da vicino il percorso della formazione cesenate, sono le immagini di un'identità nel suo farsi, catturate in venti anni di affondi, per dirla col carissimo Carroll, "attraverso lo specchio". Questa non può essere infatti solo una raccolta iconografica, ma è quasi un romanzo, un'autobiografia poetica per lampi, la martellante esposizione ad una forza imprigionata nella pellicola e in grado di liberarsi attraverso la suggestione del lettore. L'autore Romeo Castellicci (regista e artista visivo). Fonda a Cesena, nel 1981 la Societas Raffaello Sanzio assieme alla sorella Claudia Castellucci e alla moglie Chiara Guidi. Affiancando alla ricerca artistica una profonda riflessione teorica il gruppo si è imposto come una delle più significative esperienze artistiche di questi anni. Tra gli spettacoli più importanti ricordiamo Santa Sofia. Teatro Khmer (1986), Amleto. La veemente esteriorità della morte di un mollusco (1992) e Genesi. From the Museum of Sleep (1999). ...due righe Il solo modo di giudicare per me rimane la bellezza. Una cosa è bella quando ti porta lontano, laggiù dove tu non sai, dove non ti aspetteresti mai di essere. La bellezza è violenta e devastante come un fulmine, una scossa. Non è mai giusta. Non ha argomenti. Non è né conciliante, né positiva. ... Là dove le parole cominciano a perdere il loro peso narrativo, dove non possono affrontare lo spavento di quel che non possiamo capire, di fronte all'enigma della vita, là solo l'estetica ci può offrire di attraversare i corpi e il naufragio della parola. Perché andare in libreria Per il lettore questo è un iter fulminante nei territori più integramente classici del teatro nostro contemporaneo. Gian Maria Tosatti LifeGate Teatro