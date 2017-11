Equilibrio in casa

Gli opposti non solo si respingono ma si attraggono e quando si riesce a instaurare tra di loro un rapporto dialettico è possibile ottenere concordia. L'armonia è dunque il magico equilibrio che unisce le forze contrarie. Qualcosa di simile a ciò che accade in natura può succedere anche per quanto riguarda un'abitazione. Infatti le reciproche relazioni tra diversi materiali, immagini, colori e forme che convivono con l'essere umano vengono inevitabilmente a contatto con la sua spiritualità, esercitando così un potente influsso sulla qualità della sua vita.