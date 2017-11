Erbe aromatiche e spezie

La natura ci offre doni profumati per la cucina, per la bellezza, per la salute. Sono le erbe aromatiche (che sono costituite soprattutto dalle foglie, dai fiori dalle radici e dagli stimmi di piante aromatiche) e le spezie (che derivano dalle bacche, dalla corteccia di piante quasi tutte tropicali). La conoscenza delle erbe è sempre stata fondamentale nella storia dell'uomo, sia a scopo alimentare che curativo. E le spezie, preziose come l'oro, erano largamente utilizzate (e commerciate) da tutte le antiche civiltà, dal Vicino Oriente all'Asia, dai Romani al Medioevo. Oggi possiamo riscoprirne le virtù note e quelle più nascoste, usandole per arricchire i nostri piatti, i nostri gesti di cura e attenzione, la nostra vita.

Conoscere le erbe, gli aromi, le spezie, è cultura, cucina, salute, ma anche divertimento. Erbe aromatiche e spezie. Una premessa

Godere delle più fragranti qualità di erbe e spezie: basta qualche accorgimento, un po' di cura, di attenzione... Come sceglierle, come conservarle

Timo, maggiorana... qualità e ricette: frittelle di farina di ceci e bouillabaisse di uova Erbe aromatiche

di uova Erbe aromatiche Il cardamomo, il cumino... fragranze e ricette: riso al cocco e gazpacho Spezie