Esercizio per la coppia per riacutizzare i sensi

Avendo la possibilità di fare un esercizio in due, si può intraprendere una passeggiata, su un sentiero piano e senza ostacoli, in cui uno dei due è bendato e l'altro funge da guida, garante della sicurezza e della qualità sensoriale del percorso. Il compito della guida sarà quello di far avvicinare il compagno a fiori profumati, tronchi dalla texture particolarmente interessante, pareti di muschio morbido e così via, rendendo stimolante il percorso. Il tutto senza parlare. Naturalmente, poi, si invertono i ruoli. La condivisione finale, alla termine del percorso per entrambi i partecipanti, potrà vertere su due aspetti diversi: