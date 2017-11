“Espressione primitiva”… per tutti

Nata dalle suggestioni di un coreografo delle Antille, Herns Duplan e perfezionata dagli interventi della psicoterapeuta francese France Schott-Billmann, l'Espressione primitiva rappresenta una sintesi significativa tra il valore antropologico della danza e la sua applicazione al moderno contesto socio-culturale. Ispirata da forme di danza collettive e da rituali tradizionali che hanno radici nella varie culture del mondo e nel legame archetipico uomo/natura. Non esiste forma sociale umana che non abbia prodotto forme di danza o di ritualizazioni tramite il movimento. L'espressione primitiva, attraverso il movimento ritmico e l'uso della voce, apre una strada verso le emozioni più nascoste in noi, conducendole all'espressione. Movimento fisico, voce e percussioni contengono un universo simbolico ancora valido, che risuona in noi molto più delle moderne teorie scientifiche e tecnologiche. Il corpo così diventa un tempio, luogo da cui partire per scoprire, incontrare e apprendere. Attraverso gesti simmetrici ripetuti e accompagnati dalle voci si ripercorrono in gruppo gli eventi che hanno caratterizzato da sempre la vita umana: corteggiamento e lotta, semina e raccolto, nascita e morte, vittoria e sconfitta e così via. L'espressione primitiva utilizza la suggestione del gioco e della festa e lo fa "con arte", legando semplicità e bellezza, emozione e consapevolezza. Si arriva così a una forma di comunicazione non verbale che integra mente e corpo, consolidando il senso di appartenenza e d'integrità nel rapporto uomo-natura. Il gioco di rimbalzi tra collettivo e individuale, la sincronia dei suoni e la simmetria dei movimenti ci riportano verso quell'essere primitivo che non conosce la separazione fra l'Io e la società, tra l'oggetto e il soggetto. Da qui la sensazione di benessere che accompagna il praticante durante il corso. L'espressione primitiva non ha come obiettivo l'acquisizione di abilità fisica, ma tende a ristabilire una fluidità fisico-mentale in cui il corpo è disponibile a dare e ricevere. Le tecniche usate, in realtà, sono solo un pretesto per svelare la ricchezza che "ci abita". Quella potenzialità espressiva e di comunicazione che sfugge all'apprendimento puramente razionale e alla codificazione solo estetica. Francesco Aleo