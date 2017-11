Essere mamme!

Essere madre. Uno stadio importante nella vita di una donna. La gravidanza e poi il parto: il legame che si instaura tra madre e figlio diventa sempre più intimo e profondo. Ogni volta unico. Questo libro si concentra sul periodo immediatamente seguente il parto, importante e delicato sia per la madre che per il suo bambino. Un periodo che ha bisogno di un sostegno: fisico e psicologico, affettivo ed emozionale. La praticità di questo libro-guida è insita nei consigli che dà l'autrice. Consigli alla madre per la cura di se stessa e del proprio corpo. Ma anche consigli sullo stile di vita da adottare in questo periodo nuovo che si apre. E già, perché una donna quando diventa mamma è nuova persona. Si deve prendere cura di sè, ma anche del suo bambino. Quest'opera nasce dalle esperienze dirette dell?autrice. Ibu Robin, ostetrica che vive a Bali, infatti è un personaggio interessante e molto affascinante. Crea col suo stile semplice e diretto una miscela tra saperi tradizional-popolari e conoscenze teoriche e studi professionali. Si sente, leggendolo, che questo libro nasce dalle esperienze di maternità di tante donne così diverse le une dalle altre. Per cultura, provenienza, età. Si sentono, tra le righe, l'influsso spirituale, naturale e quello tecnico e professionale. Davvero un bel libro, interessante, che aiuta a capire tutte le sfumature dell'essere mamma. Consigliato alle future mamme, ma anche alle già mamme. Per sentire e soprattutto capire tutta la ricchezza, la naturalezza, la serenità che ci sono solo nelle mamme!