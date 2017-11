Essere voce

La sentiamo, la usiamo, ma quasi mai ci fermiamo a riflettere su che cos'è e su come ci distingue. Parla anche quando il nostro corpo non lo fa, comunica qualcosa di noi, ci dà fiducia, ma ci può tradire. "Dalla voce si vedono le parole non parole del corpo e si comprende il perché della voce" si legge in questo libro. La riflessione parte dalla pratica e dalle teorie vocali di Demetrio Stratos, cantante di origine greca, fondatore degli Area, studioso del suono e capace di differenti e molteplici utilizzi della voce. Stratos riscoprì la vocalità della primitività, quella slegata dalla parola e dalla logica razionale e approfondì lo studio della voce come strumento. Partendo dall'approccio dell'artista si possono intraprendere percorsi di formazione e di relazione e infatti questo libro vuole trasporre sul piano educativo l'opera artistica di Stratos. L'approccio può essere multidisciplinare: artistico, linguistico, medico. La prospettiva che questo libro intende seguire è quella pedagogico-formativa, per sondare la anche comunicazione non verbale e per dimostrare come esista una vocalità del corpo, cioè come la voce, diventando suono definisce il soggetto e il suo legame con il contesto. Pensiamoci, i bambini esplorano suoni e usano moltissimi muscoli della faccia. Osano, senza saperlo: fanno tutto ciò che gli adulti hanno rimosso e dimenticato, o peggio, accettato passivamente. Un libro per gli educatori, per gli insegnanti, ma anche per chi vuole capire qualcosa in più sul dono della voce, quello che spesso viene scambiato per determinato, e che invece ci appartiene e ci forma, ma soprattutto definisce le nostre esperienze.