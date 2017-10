Estratti di pino per la cura di alcuni disturbi gastrici

Lo studio si è svolto in Inghilterra presso University Medical School di Newcastle e ha dimostrato che l'ecabet sodio, una polvere di colore chiaro estratto dalla resina del pino, è efficace contro bruciori di stomaco, ulcera peptica e reflusso gastroesofageo. Oltre ad avere proprietà antisettiche, l'ecabet sodio contribuisce a proteggere la mucosa dello stomaco dall'attacco dei succhi gastrici e della pepsina, sostanze fondamentali per la digestione che in alcune disfunzioni patologiche sono causa di ulcera.