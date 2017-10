Estrattore Essenzia Green: l’abbiamo provato per voi

Partiamo dal design e dai materiali. Compatto, pensato per risparmiare spazio in cucina. Si sviluppa in verticale ed è più piccolo di alcuni dei frullatori in commercio. E’ realizzato interamente in Tritan, un materiale ecologico di altissima qualità, privo di BPA (bisfenolo A), BPS (bisfenolo S), di PVC e ftalati, quindi del tutto sicuro per la salute. L’estrattore Essenzia Green è certificato FDA approved per i materiali adatti all’uso medico e alimentare.

Foto © Naima Tarallo

Si tratta di un estrattore di succo a bassa velocità (40 giri al minuto), a freddo, senza lame e con gli elementi di estrazione ridotti ad un’unica coclea centrale, un brevetto unico a livello internazionale, che permette in caso di usura di sostituire solo il filtro e non la coclea. Particolarità del blocco di estrazione è quella di spremere il succo verso l'interno anziché verso l'esterno.

Foto © Naima Tarallo

Togliere la buccia dagli agrumi e raccogliere i chicchi della melagrana in un bicchiere staccandoli bene dalla membrana bianca che li avvolge e contiene.

A mele, pere, pesche, albicocche, susine, carote non serve togliere la buccia.

Foto © Naima Tarallo

Il manuale di istruzioni della macchina suggerisce di tagliare la frutta e verdura la sera prima per guadagnare tempo la mattina; in realtà in questo modo si perdono vitamine. Meglio cercare di svolgere questa operazione poco prima di estrarre il succo. Avere in casa il pelapatate, lo sbuccia ananas o lo snocciolatore ovviamente

da utilizzare. Per facilitare l’estrazione e la fuoriuscita del succo di zenzero e curcuma (che vanno prima sbucciati), è utile

. Più in generale, è consigliato

per facilitare l’espulsione delle fibre e del succo dall’estrattore. Il pestello dato in dotazione è da usare in caso di intasamento. Quando si ha intenzione di preparare più succhi di gusto diverso, per non mischiare i sapori, è sufficiente

per fare una veloce pulizia dell’apparecchio. L’acqua che fuoriesce può servire per bagnare le piante di casa.