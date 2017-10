Ethnopassion. Arte etnica

Il progetto di ricerca e di valorizzazione della collezione nasce dalla collaborazione fra il Museo delle Culture di Lugano, la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia e la Galleria Gottardo di Lugano. La Fondazione Mazzotta lo espone nella stagione 2008-2009 nella propria sede, e come consuetudine propone una serie di eventi collaterali volti a esplorare il significato e il valore delle opere esposte. La passione di Peggy Guggenheim per l'arte etnica risale ai tempi della sua tormentata relazione sentimentale con Max Ernst che era di questa arte un acceso collezionista. Quando nel 1943 il loro rapporto naufragò, l?artista se ne andò via di casa portando con sé tutte le opere della collezione. Dopo il trasferimento definitivo a Venezia, e l?apertura al pubblico della sua casa, Peggy recuperò il suo interesse per le opere d'arte etnica e, dal 1959, cominciò ad acquistarle ed esporle, mescolandole, alle opere d?arte contemporanea. La sua passione per le opere d?arte etnica fu autentica e genuina: un sentimento involontario mosso da un?attrazione inconscia e da considerazioni di carattere squisitamente fenomenologico, che trascendevano il desiderio di approfondire la conoscenza dell'origine culturale del suo piccolo tesoro. Il piacere di esporre le opere della sua collezione di arte etnica era animato da un intento decorativo, era volto all?estetizzazione dell'interior design, ed era dettato - in ultima analisi - del piacere di seguire una moda del tempo. Contemporaneamente alla raccolta di Peggy Guggenheim, la Fondazione Antonio Mazzotta e il Comune di Milano - Cultura propongono quattro collezioni di arte etnica che sono patrimonio della città, quattro storie appassionanti di collezionisti (Ezio Bassani, Enrico Pezzoli, Federico Balzarotti e Aldo Lo Curto) che hanno contribuito all?incremento delle collezioni del Castello Sforzesco e che sono una testimonianza di una ethnopassion tutta lombarda. Accomunano le figure di Ezio Bassani e Federico Balzarotti la passione per l??arte primitiva?, scaturita dallo studio e dalla frequentazione con le avanguardie artistiche del nostro secolo. Da questa grande dedizione sono nate due straordinarie collezioni, una di arte africana (comprata dal Comune di Milano a Ezio Bassani nel 2000) e l?altra di arte preispanica del Perù (donata dagli eredi di Federico Balzarotti, scomparso nel 2000). Il collezionismo di Aldo Lo Curto nasce invece in virtù della sua professione: Lo Curto è un medico che da trent?anni cura gli indigeni dell?Amazzonia e riceve spesso in dono oggetti in cambio delle sue cure. Egli ha donato la propria collezione di arte amazzonica al Comune di Milano e assieme ad essa la biblioteca e la raccolta di diapositive che testimoniano una vita passata in mezzo alle popolazioni indigene del Brasile, ma anche dell?Oceania, dell?Asia e dell?Africa. Enrico Pezzoli è uno studioso che collabora da molto tempo con i musei civici. Ha raccolto più di 600 bracciali moneta africani ? anelli di metallo incisi, provenienti dall?Africa occidentale e utilizzati come simbolo di prestigio e al contempo sistema premonetale ? salvandoli dalla fusione nella fabbrica dove lavorava, nei pressi di Milano. Ha fatto in modo che la ditta nel 1986 vendesse l?intero blocco a un prezzo simbolico al Castello Sforzesco. La Fondazione Antonio Mazzotta utilizza l'energia rinnovabile ad Impatto Zero di LifeGate Orario: 10-19.30 - chiuso lunedì; 10-22.30 l'11 dicembre, il 15 gennaio e il 12 febbraio 2009. Aperto con orario normale (10-19.30): domenica 7 dicembre e lunedì 8 dicembre, martedì 6 gennaio 2009. Aperto con orario ridotto: venerdì 26 dicembre (ore 10-17) e giovedì 1° gennaio 2009 (ore 12-19.30). Chiuso: mercoledì 24 e giovedì 25 dicembre, mercoledì 31 dicembre 2008

Fondazione Antonio Mazzotta, Foro Bonaparte 50 Milano; www.mazzotta.it; tel. 02.878197-878380