Dall'Euro alla Lira! Ettore Castagna che da molti anni studia e interpreta la tradizione musicale italiana, in particolar modo il suono legato alle tradizioni della Calabria Greca. Abbiamo conversato con lui riguardo uno strumento ad arco che trova origini nei paesi del mediterraneo nord-orientale. La lira, definita dal nostro ospite… bizantina! Quali sono le origini della lira? Trattasi di un primordiale violoncello? Nel mondo antico europeo gli strumenti ad arco non esistevano. L'arco è arrivato dall'Asia attraverso la mediazione culturale di slavi e arabi. La lira è uno strumento ad arco molto antico che, nel mondo popolare, si è mantenuto immutato sin da medioevo. E' una specie di nonna del violino, meglio ancora della ribeca. a a che vedere col violoncello se non la posizione verticale e non sulla spalla come il violino. Qual'è stato il periodo di massimo splendore di questo strumento? La lira così per come è conosciuta ancora oggi (sagoma piriforme, tre corde, due fori di risonanza, assenza di capotasto e tastiera, corpo unico, piroli a inserimento sagittale, anima mobile) è diffusa in più mondi popolari riconducibili al territorio dell'antico impero bizantino. Ancora oggi è suonata in Calabria, Croazia, Romania, Bulgaria (nella complessa variante della Gadulka con le corde simpatiche), nelle isole greche, a Karpathos, a Creta (ma in un esemplare oggi piuttosto violinizzato) e nella musica classica turca. Lira bizantina… perché si dice lira calabrese? Lira calabrese è solo una classificazione scientifica. In realtà il nome è puramente e semplicemente lira. Sempre a propositi di definizioni, molti la confonderanno con la lyra di epoca greca e romana ma si tratta di uno strumento diverso. Quella era una sorta di cetra a pizzico. L'unico elemento comune è, appunto, il nome. Il suono della lira generalmente ha accompagnato la tradizione orale? In buona parte del Mediterraneo centro-orientale indiscutibilmente sì. Bisogna però dire che a Creta, nella musica popolare bulgara ma in particolare nella musica classica turca raggiunge livelli di virtuosismo tecnico che non hanno a da invidiare al violino. Come ti sei avvicinato a questo strumento? Chi è stato il tuo maestro? I miei maestri sono gli ultimi suonatori della locride incontrati negli anni '80 e in particolare il compianto Giuseppe Fragomeni di Siderno. Da loro ho appreso la tradizione e cerco di portarne avanti il discorso culturale e musicale. Mi sono avvicinato alla lira per pura passione verso il suo suono viscerale, primordiale, antico. La costruzione di questo strumento è ancora in voga o si trovano solo strumenti d'epoca? Ci sono alcuni giovani costruttori in gamba, diversi altri purtroppo di qualità non eccelsa. Qualche strumento di provenienza etnica in Calabria si trova pure ma se ci allarghiamo al mondo bizantino di cui parlo sopra vi sono possibilità per tutti i gusti. Tra i musicisti di musica tradizionale italiana il suono di questo strumento è diffuso? Fino agli anni '80, prima della ricerca di cui mi onoro di essere stato fra i promotori, della lira calabrese (dunque italiana) non si sapeva a. Oggi, a quasi trent'anni dalle prime ricerche, lo strumento è diffuso e conosciuto presso numerosi gruppi di riproposta e singoli appassionati. Potresti consigliarci dove ascoltare questo strumento? Hai mai pubblicato qualcosa? In primo luogo è imperdibile la recente riedizione su cd de "La lira in Calabria" (nota records,2008). Si tratta dell'unica documentazione etnografica "sul campo" mai prodotta sulla lira calabrese. Come riproposta dello strumento consiglio, con un po' di immodestia, l'ascolto di "Chorè!", Nistanimera (Alfamusic, orders@alfamusic.it) dato che è un gruppo che mi vede protagonista. Sarebbe da ascoltare anche la discografia del gruppo Re Niliu ma purtroppo è oramai introvabile. Ringraziamo il prof. Ettore Castagna che potrete conoscere meglio digitando www.ettorecastagna.it