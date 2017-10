Eurosalus.com, nuovo impegno per una nuova medicina

Oggi, Eurosalus si amplia e si rinforza, investendo in una nuova piattaforma e in una nuova grafica, per passare da sito "di nicchia" a sito di informazione, al servizio di una cultura e di una domanda di approccio integrato che si va (finalmente) diffondendo. La nuova grafica lo vuole rendere perciò più fruibile, più accessibile, facilitando ricerche e accesso all'informazione. Infatti questo nuovo approccio alla salute passa anche dalla possibilità per il "paziente" di condividere il sapere, appropriandosi di quelle informazioni che spesso invece gli vengono negate dalla medicina tradizionale. A questo scopo, oltre che sulla grafica Eurosalus ha investito nella creazione di sezioni specificatamente dedicate ad argomenti essenziali nel grande discorso della salute naturale: l'alimentazione e le abitudini salutari. La prima, Sapori Eurosalus, presenterà ricette da grandi cuochi e dai lettori, trucchi e vere e proprie lezioni per ri-appropiarsi del gusto delle cucina naturale, con una particolare attenzione per gli intolleranti; nella seconda, Gift, oltre a proporre il metodo elaborato da Attilio e Luca Speciani per perdere peso e mantenersi in forma, Dieta Gift, si offriranno informazioni e articoli sul benessere e sulla bellezza del corpo. Il nuovo Eurosalus estende lo spazio di interazione con i lettori, prima limitato alle sole lettere. Ora infatti vengono settimanalmente riportate le terapie più richieste, viene individuata la domanda più frequente, viene creato un forum di dibattito, inizialmente dedicato alle intolleranze alimentari ma pronto per estendersi ad altri argomenti, ed è in via di preparazione la possibilità di commentare le notizie. Questi sono i primi passi: l'obbiettivo è dare spazio alla comunità virtuale che gravita intorno alla salute naturale. Eurosalus si è da sempre proposto come sito "enciclopedico" sul tema delle terapie naturali, con l'essenziale servizio di "Tutte le malattie dalla a alla z" dove vengono prospettate tutte le possibilità di cura naturali per qualsiasi malattia. Oggi questo importante capitolo si sta arricchendo di una nuova sezione, una analisi dettagliata delle terapie naturali, ordinate rimedio per rimedio. La nuova struttura inoltre integra questa impostazione con una più corposa parte dedicata all'attualità. Quasi quotidianamente verranno pubblicate news sulla salute: notizie mediche magari specialistiche ma di sicuro interesse anche per il comune cittadino, ma soprattutto visioni differenti sui temi scottanti che ogni giorno questo nostro mondo in difficoltà ci propone. Per esempio, Eurosalus ha seguito fin dall'inizio l'incredibile azione mediatica intorno all'influenza aviaria, contestando puntualmente falsità e pregiudizi. In questo momento è on line uno "Speciale Aviaria" dove è possibile ripercorrerne la storia... Chiara Ferrè