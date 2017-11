Il diario ufficiale della leggendaria turné

1978-1979. Sono ormai trascorsi trent?anni dalla tournée di De André e della PFM e questo libro vuole essere un omaggio al connubio che ai tempi suonò così strano. Le fotografie che compongono e animano questo libro riescono a farci respirare l?atmosfera di quel viaggio, che riuscì ad unire talenti artistici, poesia, musica. Uomini. ?In queste fotografie nessuno è in posa, pur sapendo di essere fotografato. Nessuno se n?è preoccupato? dice Guido Harari, per vent?anni uno dei fotografi personali di De André. Così sfogliando e ammirando questo libro così bello, così intenso, ci troviamo nel fascino di un tour, sul palco, dietro il palco, alle prove. Ci troviamo catapultati negli anni ?70, tra contestazioni e rivendicazioni. ?Trent?anni son passati da allora e finalmente, per la prima volta eccoci qui a raccontare. Questa di Coda di Lupo e dei suoi guerrieri è la storia vera?. Il diario della turné, ricostruito da Franz di Cioccio, frontman e batterista della PFM, e da Guido Harari, fotografo ufficiale del tour. Immagini, canzoni, parole di artisti e di chi quel periodo lo visse veramente sino in fondo. Per tutti gli amanti di De André, della PFM. Per chi ha voglia di rivivere attraverso fotografie di vita vera, così intense, così ruvide a volte, una parte essenziale della musica italiana. Silvia Passini