Al Maxxi di Roma per Extraordinary visions

C'è tempo fino al 23 ottobre per visitare a Roma la mostra fotografica Extraordinary visions. L'Italia ci guarda in programma al Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Un viaggio in Italia grazie a 150 immagini che celebrano i 70 anni della nostra Repubblica. Contraddizioni, meraviglie e luoghi di un paese (ex)straordinario.

Extraordinary visions di un paese contraddittorio

Visioni straordinarie che raccontano la storia