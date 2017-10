Fabio Treves. Sveglia alle 6.15!

Quali sono i tre episodi che ti hanno reso più orgoglioso negli oltre trent'anni di carriera nel Blues? Il primo il fatto di essere l'unico italiano ad aver suonato con Frank Zappa, ancora a parlarne adesso mi tremano le gambe. Il secondo sono i concerti americani nella terra del Blues, mi viene in mente in particolare Memphis (Tennessee), condividere il camerino con Johnny Winter, James Cotton, Koko Taylor, Little Feat. E poi il rapporto col pubblico, che continua ancora adesso, che è una cosa che dà un'energia incredibile. Tu hai sempre avuto un impegno per l'ambiente, anche sul piano politico. Ripercorriamone le tappe principali. Innanzitutto penso che l'impegno per l'ambiente sia proprio delle persone sensibili e per bene, che hanno dei valori. Perché se non lo salviamo noi, certo l'ambiente non si salva da solo. Io vedo l'ambiente come qualcosa di antico, di saggio, che ti dà delle grandi soddisfazioni se lo rispetti e gli vuoi bene. Sono stato per diversi anni nel Consiglio Comunale di Milano come indipendente dei Verdi. Ma a volte la lotta è impari, ti viene un senso di impotenza di fronte agli abusi perpetrati sulla natura per pura avidità. La cosa che più mi salta all'occhio adesso è il problema dell'inquinamento, la gente si ammala e non vengono adottate soluzioni che a me sembrano spontanee, come cercare fonti alternative di riscaldamento. Pensa se ci fosse una legge ad imporre l'adozione di tetti fotovoltaici per tutti gli edifici pubblici. Ebbene, non solo questo non si fa, ma a volte entro negli uffici pubblici e trovo il riscaldamento "a manetta"…è veramente uno spreco. Anche per quanto riguarda la musica a me piacerebbe molto poter suonare di più in maniera acustica, senza amplificazione: meno inquinamento per l'aria e per le orecchie! Treves e la politica: una parabola iniziata come "katanga" alla Statale di Milano e che ora mi sembra contraddistinta da un certa disillusione, ma senza rassegnazione. No, rassegnazione mai! Il fatto di aver condiviso determinate azioni o progetti negli anni Settanta, che a volte avevano atteggiamenti violenti, e di essere passato ora ad atteggiamenti pacati e pacifici credo faccia parte della maturazione di una persona. Se sei incazzato a vent'anni ok, ma se sei incazzato a sessanta vuol dire che c'è qualcosa che non va. Io mi ritrovo magari a fare gli stessi discorsi di anni fa ma con un approccio diverso. Penso che le contrapposizioni ideologiche non portino assolutamente a niente. La gente ti conosce come musicista, come conduttore radiofonico e qualcuno anche come commentatore televisivo delle partite del Milan. Ma la tua vita non è solo questo. Io faccio una vita con molte attività che mi tengono impegnato, ma che mi danno molte soddisfazioni. Intanto c'è la passione per la fotografia, che insegno a scuola da molti anni, oltre ad aver realizzato alcune mostre. Poi ho avuto un periodo come insegnante di sostegno ai ragazzi disabili, è stata una delle esperienze più belle, coinvolgenti e ricche della mia vita. Adesso mi occupo di corsi di formazione professionale per i detenuti del carcere di San Vittore. Poi quando torno a casa mi cambio la maschera e divento il bluesman. In questo senso la musica per me è una valvola di sicurezza; sono contento quando vedo gli altri ragazzi della band! È la mia famiglia, il mio modo di essere. Ti racconto un episodio: durante le vacanze di Natale siamo andati a suonare in un ospizio; dovevamo essere solamente io e il mio chitarrista, Alex Gariazzo. Ebbene appena l'ha saputo Massimo Serra, il batterista, mi ha guardato con gli occhi tristi dicendomi: "e io non vengo?", lo stesso ha fatto il bassista Tino Cappelletti. Ovviamente era un'iniziativa totalmente gratuita, senza nessun rimborso spese: è stato bello, coinvolgente. Potrebbero farlo anche altri musicisti! Che rapporto hai con i tuoi studenti? Un rapporto molto bello, di stima. Vengono ai miei concerti, conoscono la musica e rispettano il Blues anche se ascoltano altri generi. E poi non mi vedono come l'ultimo dei Moicani, il quasi sessantenne ancora sulle barricate, ma come uno che non molla e continua a credere nei propri ideali. Il tuo pubblico e in generale il pubblico del Blues in che cos'è cambiato e in che cos'è rimasto uguale? Beh, intanto il fatto che ci sia stato un ricambio generazionale è positivo. Il massimo è quando vedo genitori e figli venire al concerto insieme. Lasciami dire che abbiamo avuto coraggio perché nel 1975 facevamo un genere che venne riscoperto dal grande pubblico solo cinque anni dopo con il film Blues Brothers, e la gente ci ha seguito. Io di sicuro sono cambiato, sono più vecchio e acciaccato, però la grinta, la soddisfazione, l'affetto e l'energia sono superiori a trent'anni fa; perché adesso ho finalmente raggiunto un bel successo di pubblico, ho il mio Pubblico, il mio bel Pubblico! Qual è lo sfizio che vorresti toglierti nei prossimi tre anni? Andare in pensione! Continuare a dedicarmi alla musica e alla radio, però poter alzarmi mezz'ora più tardi. Poi vorrei andare a Memphis, Chicago e New Orleans con la Treves Blues Band a suonare con artisti locali. Ma in generale a questo punto della mia carriera non posso dichiararmi insoddisfatto. Fabio, tra le varie (auto)definizioni ironiche su di te c'è quella di "culatello del Blues", ti ci riconosci? Sì, perché il blues è la risposta naturale alla musica usa e getta!