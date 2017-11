Facciamo la Tac all’olio d’oliva. Così si salva l’extravergine italiano

Una maxifrode su 7.000 tonnellate di olio spacciato come "100% italiano" che in realtà era ottenuto miscelando oli (presumibilmente) extravergini provenienti anche da Paesi extra Ue, Siria, Turchia, Marocco e Tunisia è stata scoperta e sradicata dal Corpo Forestale dello Stato. L’operazione è stata svolta in Puglia, tra le province di Brindisi e Bari, con controlli in diverse aziende a Fasano, Grumo Appula e Monopoli. Nulla di tossico, in questo caso, ma solo una scorrettezza commerciale nel dichiarare italiano un prodotto che invece il nostro suolo non l'ha mai toccato. L'olio veniva poi venduto sul mercato nazionale e internazionale (statunitense e giapponese) configurando così una frode in danno al Made in Italy. Nel 2015 c'è stata un’invasione di olio di oliva proveniente dalla Tunisia, le cui importazioni sono aumentate del 734 per cento in un solo anno. Proprio ora che, a differenza degli anni scorsi, qui in Italia s’è avuta una produzione da record dal punto di vista qualitativo , di circa 299 mila tonnellate.

La Tac antitruffe può salvare 300mila tonnellate di olio made in Italy

I record mondiali dell’olio extravergine d’oliva

I consigli per acquistare un olio extravergine d’oliva veramente italiano