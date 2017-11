Fai e Milano Film Festival. Per scoprire i luoghi del cuore

"C'è un'analogia tra il Milano Film Festival e il Fai", dichiara Federica Armiraglio, responsabile del censimento "Fai: i luoghi del cuore": "Esterni e il Milano Film Festival svolgono un grande lavoro di tutela del cinema scoprendo film definiti minori che altrimenti non sarebbero proiettati, così il Fai tutela i beni naturali e artistici del nostro paese". "I luoghi del cuore" è il censimento nazionale proposto dal Fai (Fondo ambiente italiano) che chiede agli italiani di indicare luoghi particolarmente importanti per loro, lo scopo è puntare i riflettori su siti dimenticati: castelli, rocche, monumenti, che hanno bisogno di essere tutelati e per questo conosciuti. I film che hanno partecipato al concorso sono di quattro giovani registi italiani che narrano diversi aspetti dell'unicità italiana, sia essa culturale, naturale o artistica. Bruno Chiaravalloti con "Rinnovata la chiamò", porta la sua cinepresa nella scuola Rinnovata Pizzigoni; Bruno e Fabrizio Urso, autori di "La fortezza dell'Unità", ci guidano nel castello di Santa Caterina a Favignana; infine Simona Risi, in gara con "Un Po wild", gira un poetico ritratto, dal sapore vagamente western, del Lungo Po di Piacenza. Vince "Rinnovata la chiamò" in cui Chiaravalloti racconta la scuola elementare milanese Rinnovata Pizzigoni, eleggendola a luogo simbolo di un patrimonio culturale estremamente ricco, all'interno del sistema scolastico italiano, da raccontare e preservare. La Rinnovata Pizzigoni è stata la scuola più votata al Censimento 2010, sia per la bellezza architettonica, ma soprattutto per la sua originalità didattica basata sull'esperienza diretta. "Non avevo intenzione di fare interviste frontali sulla storia della scuola e sul metodo educativo, ma cercavo una classe, dove l'insegnante principale adottasse il più possibile il metodo della fondatrice. Vorrei riuscire a trasmettere l'energia e la sorpresa che ho ricevuto osservando il lavoro d'insegnanti e studenti", dichiara il documentarista romano. Come evento speciale, proiettato in anteprima a Milano, è stato presentato l'ultimo lavoro di Werner Herzog: "Cave of Forgotten Dreams" che rispecchia pienamente lo spirito dei luoghi del cuore. Il maestro tedesco ci guida all'interno della Grotta Chauvet, nelle Rhone Alpes, sito archeologico mai filmato prima d'ora. Il documentario, girato interamente in 3D, esplora la grotta francese che ospita pitture rupestri risalenti a oltre 30.000 anni fa. Inizia un viaggio indimenticabile a ritroso nel tempo, Herzog evidenzia le analogie tra la più antica forma d'arte che conosciamo e la più moderna: i cavalli e i bisonti disegnati nella grotta hanno molte zampe e trasmettono l'idea del movimento come un primigenio film. L'arte, come i luoghi del cuore, non ha tempo.