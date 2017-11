Fai la spesa e ti ricarichi

Fare la spesa. Fare il pieno. Quest'idea incastra uno nell'altro alla perfezione questi due pezzi di nevrosi metropolitana, facendoli combaciare con le tempistiche della vita moderna e con le aspirazioni a un futuro più ecologico. È stata inaugurata oggi davanti al supermercato Iper di Monza la prima di una serie di stazioni di ricarica veloce per i veicoli elettrici. A questa, entro metà 2012 dovrebbero seguirne molte altre, a partire dall'Iper del Fiordaliso di Rozzano, del Portello e via via tutti gli altri supermercati e centri commerciali della catena Iper - la grande I. Uno dei difetti percepiti più temuti dei veicoli elettrici, oggi, è la lentezza del tempo di ricarica. Pare però che queste colonnine siano appositamente studiate per consentire la ricarica del proprio veicolo nel tempo occorrente a fare la spesa. L'iniziativa rientra nel progetto Green land mobility dell'associazione Class Onlus sostenuto dal Ministero dell'Ambiente, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Monza e Brianza e dall'authority dell'Energia che l'ha scelta come progetto pilota.

"Stiamo lavorando per installare le colonnine elettriche su tutti i 26 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale, contribuendo così a diffondere una cultura della sostenibilità e ad aumentare la responsabilità individuale dei cittadini - ha dichiarato Stefano Albertazi, direttore generale di Iper - infatti questo progetto si inserisce all'interno della filosofia che portiamo avanti per ridurre l'impatto ambientale di tutte le iniziative: dal risparmio energetico all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, dallo sviluppo di linee di prodotto sostenibili all'attenzione nei processi produttivi". "Siamo orgogliosi di essere promotori del progetto che dà l'avvio al primo sistema di ricarica veloce per veicoli elettrici sul territorio nazionale - ha affermato Camillo Piazza, Presidente di Class Onlus -l'obiettivo della nostra associazione è di creare l'infrastruttura che, permettendo ad ogni veicolo senza distinzioni di marca o modello di ricaricarsi rapidamente, svilupperà la mobilità elettrica con ripercussioni positive anche a livello economico e sociale". La stazione di ricarica La stazione è composta da 6 colonne, costruite con materiale riciclabile, interamente made in Italy. Potenza, 24 kW. Le colonne permettono di alimentare in tempi brevi tutti i veicoli elettrici presenti sul mercato. All'inaugurazione, per dare prova concreta di questo, sono stati ricaricati veicoli elettrici di diverse case automobilistiche. La ricarica si effettuata "strisciando" la propria Carta Regionale dei Servizi (la registrazione dei dati velocizza il procedimento per le successive ricariche). Chi possiede quindi un veicolo ad alimentazione elettrica o ibrido plug-in, dotato di presa e cavo conformi ai requisiti di norma per effettuare la ricarica in luogo pubblico, potrà quindi effettuare un numero illimitato di ricariche. E' connessa a Internet La stazione di ricarica è costantemente connessa alla rete internet, in modo da permettere attraverso il sito Green Land Mobility l'utilizzo di molteplici funzioni interattive: richiesta online di informazioni; calcolo della CO2 risparmiata; prenotazione di ricarica; avviso tramite sms o posta elettronica di completamento della ricarica; localizzazione georeferenziata dei punti di ricarica; notifica di eventuali malfunzionamenti; richiesta della "Green Land Card", la tessera che consentirà di utilizzare le colonnine.