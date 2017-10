Non solo cioccolato e caffè, il Fair Trade arriva anche nell’abbigliamento grazie a Patagonia

Non bisogna essere amanti della montagna per conoscere Patagonia, il marchio di abbigliamento e attrezzatura outdoor fondato dall’avventuriero diventato imprenditore Yvon Chouinard nel 1973. Oltre alla qualità dei suoi prodotti, l’azienda californiana è conosciuta per il suo impegno per la sostenibilità. Ora infatti detiene un primato importante, di essere il più grande produttore di abbigliamento negli Stati Uniti ad affidarsi a stabilimenti certificati Fair Trade – conosciuto in italiano come il “Commercio equo e solidale”. Non solo cioccolato e caffè, merci che abitualmente associamo a questa certificazione: ora anche i capi di abbigliamento sportivo vengono prodotti da persone a cui vengono garantite condizioni di lavoro sicure e un salario minimo adeguato.

“Il Fair Trade è il primo passo per prendere coscienza del fatto che i prodotti non nascono nei negozi … ma dietro di essi c’è il lavoro delle persone.” (Lavoratrice di una fabbrica certificata Fair Trade dove vengono prodotti pile Patagonia)

Perché Patagonia ha deciso di certificare i capi Fair Trade

Come funziona il programma Fair Trade Certified

La certificazione degli stabilimenti

Come i lavoratori usano il bonus Fair Trade

Il business abbraccia la responsabilità sociale