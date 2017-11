Fairy Oak. Il segreto delle gemelle

"Insolito, vero? Tutti sanno che fate e streghe non vanno d'accordo... ma siamo nel villaggio di Fairy Oak, e qui le cose vanno diversamente" Dove... dove siamo? Siamo in un luogo incantato. Dove "umani" e "magici" convivono, dove con la natura si vive in armonia... Qui, leggendo, si imparano i valori della convivenza, dell'amore per tutti gli esseri, per la vita, anche nei momenti difficili, il momento del passaggio dall'infanzia all'adolescenza, quando può esserci qualcosa di grigio, di minaccioso, in agguato... Questa è la storia che ci racconta proprio lei, la scrittrice, Elisabetta Gnone, anzi, che ci racconta la fata Felì in questo romanzo. Dal giorno 27 è in tutte le librerie d'Italia (con accanto una bustina di semini. Se nasce un fiore dai petali scuri, sei "Pervinca". Chiari, sei "Vaniglia") la prima parte di una trilogia ideata da Elisabetta Gnone, la mamma delle Witch, che si è dedicata alla creazione - anzi, alla pittura - di un nuovo mondo fantastico, tutto verde, tutto vivo. Il libro piacerà molto ai ragazzi. Ai più piccoli, che si perderanno nelle stimolanti pagine illustrate, ai più grandicelli, che si identificheranno in Vaniglia o Pervinca o Felì... e... a tutte le piccole streghe. Durante la presentazione, ho colto questa "confidenza". Questo progetto De Agostini sarà promosso anche con brevi apparizioni in tv, dal 12 al 16 dicembre su RaiSat Ragazzi. Durante gli incontri con glil autori, Elisabetta doveva raccontare la trama, l'ambientazione, la vita dei personaggi e le relazioni. E l'ha fatto come sa farlo lei, con una tale avvolgente vitalità che... a un certo punto, uno di loro sussultò dicendo: "Ma... dov'è Fairy Oak?". Appunto. Dov'è? E' nei desideri della scrittrice, che intervistata da LifeGate rivela tutto quest'amore per la natura e per ogni essere; Fairy Oak è nella fantasia, ma Fairy Oak è anche un po'... leggendo questo libro, in ognuna delle sue pagine. Con quella magia che solo i racconti fatati sanno raccogliere, e seminare...