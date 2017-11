Olio extravergine falso: 7 arresti

Spacciavano olio di semi di sansa, di pessima qualità, per olio extravergine d'oliva: la Guardia di Finanza ha scoperto l'inganno in un grande laboratorio di Sarzana, in provincia di La Spezia. Sono finite in manette sette persone, accusate di associazione a delinquere per frode alimentare. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato tonnellate e tonnellate di olio contraffatto a Ceriale (Savona), Modena, Rimini, Massa e Querceta (Lucca), e anche 22 kg di clorofilla utilizzata per adulterare il prodotto. L'olio giallastro veniva miscelato con clorofilla per dare il colore dell'extravergine, e messo in commercio in lattine da 5 litri. Proseguono le indagini per accertare eventuali responsabilità degli acquirenti finali, tra cui ristoranti e alberghi. Per informarsi, per sapere cos'è davvero l'olio di sansa e per sapersi orientare LifeGate pubblica oggi un articolo sui diversi tipi di olio d'oliva.