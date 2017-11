FAO, nessun segnale di crisi

Il 24 settembre si è tenuto a Roma il vertice straordinario della FAO, convocato in seguito agli improvvisi rialzi dei prezzi di cereali. Gli esperti provenienti da 75 paesi hanno concluso che, nonostante la situazione non sia per nulla positiva, non sussistono segnali per temere una crisi alimentare come quella vissuta nel 2008. I delegati hanno anche proposto di adottare nuove misure per controllare la volatilità dei prezzi e gestire i rischi che ne derivano. Nel documento finale del vertice, si legge che gli aumenti improvvisi dei prezzi sono "una grande minaccia per la sicurezza alimentare" assicurando un impegno maggiore per eliminarne le cause. Tali raccomandazioni giungono dopo che un rapporto ha mostrato che il prezzo internazionale del grano è salito del 60-80 per cento da luglio a oggi mentre quello del mais del 40 per cento. "La domanda e l'offerta di cereali sembrano ancora sufficientemente in equilibrio. Le cause principali che hanno portato all'escalation dei prezzi mondiali vanno ricercate negli imprevisti avutisi nella fase del raccolto in alcuni grandi paesi esportatori (come la Russia, ndr) seguita da politiche speculative e non nei fondamenti del mercato globale" prosegue il rapporto. L'incremento del prezzo dei cereali è stato riscontrato, in particolare, nel gruppo di paesi denominato LIFDC, Low Income Food Deficit, al quale appartengono Afghanistan (incremento medio dei prezzi pari al 24 per cento), Mongolia (23 per cento), Tagikistan (22 per cento), Bangladesh (21 per cento), Kirghizistan (19 per cento) e Pakistan (8 per cento registrato nella sola prima settimana di settembre). In America latina, invece, i prezzi sono rimasti sostanzialmente stabili. Caso a parte risulta essere il Mozambico dove è stato registrato un aumento del prezzo del pane pari al 30 per cento, poi calmierato dal governo in seguito ai gravi disordini avutisi tra la popolazione civile. A conclusione del vertice, i portavoce dei paesi membri della FAO hanno precisato che si asterranno dall'adottare misure in contrasto con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) esprimendo, nel contempo, la propria vicinanza verso le popolazioni dei paesi dell'Europa orientale (Russia, Ucraina) colpiti da disastri naturali, come siccità e incendi devastanti, dovuti alle conseguenze del riscaldamento globale.