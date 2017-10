Far male alla natura ci fa male

Se è vero che l'ambiente ecologico è concepito come " un insieme di strutture chiuse l'una nell'altra" simile a una serie di bambole russe, a livello interno non può non esserci una stretta interazione tra l'individuo e l'ecosistema. Quando l'uomo manomette gli equilibri che la natura ha progettato si innesca, inevitabilmente, una serie di processi che finiscono col destrutturare anche gli equilibri psicologici. Esistono prove di differenze rilevanti nel comportamento di bambini e adulti in contesti di vita urbana rispetto ad habitat più naturali. Questi comportamenti indicano che la capacità psicologica di adattamento tra l'organismo e ciò che lo circonda è nettamente superiore nel secondo caso laddove i modernismi e la tecnologia sono pressoché assenti. Volendo fare un altro esempio, l'incidenza statistica della malattie psichiche è in forte aumento proprio nei paesi dove il contratto naturale viene sempre meno; si parla di paesi occidentali e in particolare delle grandi concentrazioni urbane, dove i ritmi di vita e il malessere ecologico rivestono una presenza importante. E' chiaro che la causa del malessere... E' chiaro che la causa del malessere non è solo la snaturalizzazione dell'individuo dal suo ambiente naturale, ma essa svolge una forte influenza negativa a livello emotivo e affettivo. Ora che la natura e l'uomo rischiano di rompere il loro contratto il "matricidio" è sempre più vicino a meno che la consapevolezza e il buon senso acquistino un ruolo più forte nella società soprattutto a livello comunitario. A questo proposito, Michel Serres, saggista francese contemporaneo, ipotizza la necessità di andare oltre i saperi, creando un lavoro di connessione che rompa "gli steccati eretti dalla nostra stupidità" i quali hanno creato invidie e inevitabili competizioni nelle varie discipline. Lavorare sull'ambiente favorendo migliori contesti psicofisici significa creare nuove regole e maggior pluralismo dei sistemi socio-educativi, passando da una società basata sulla produzione ad una più strettamente basata sulla comunicazione e sulla trasmissione dei messaggi educativi. Un ambientalista americano, Dave Foreman , sostiene che per aiutare la Terra è necessario "aprire l'anima all'amore per questo glorioso, lussureggiante, animato pianeta". Gian Marco Gregori psicologo