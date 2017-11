Alla ricerca del Tai ji quan

Tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70 lo studio del Tai ji quan da una fonte attendibile o autorevole era impossibile, almeno nel nostro paese. A tal fine si doveva viaggiare e soggiornare in altri paesi. La Cina di quegli anni, ci si ricordi, era chiusa all'occidente senza che si potessero scorgere presagi di apertura a venire. Inoltre molti capiscuola avevano lasciato verso la fine degli anni '40 la Cina per rifugiarsi a Hong Kong, Singapore, Taiwan e altre località del Sud-est asiatico, e alcuni più tardi migrarono nel Nord America. Sicché altro non restava che cercare in paesi stranieri insediamenti cinesi sperando di trovarvi adepti o insegnanti dell'arte, disposti ad insegnare ad occidentali. Ad insegnante trovato bisognava cercare garanzie di genuinità dell'insegnamento stesso. A quanto sopra si aggiunga il progetto di ottenere la maggior quantità di informazioni concernenti l'arte, soprattutto mediante scambi orali con altri praticanti, anche considerando l'assenza totale, o penuria, di materiale didattico in lingua non cinese. Con ciò s'intenda che il percorso dell'apprendimento ha richiesto pazienza, prudenza nella verifica di fonti attendibili, adattamento a luoghi e culture estranee, superamento delle difficoltà, della barriera linguistica, climi, abitudini alimentari non congeniali, eccetera. Il tutto gravato dalla inevitabile lunghezza dei tempi di studio e di apprendimento che sono propri del Tai ji quan. Se a quanto sopra si aggiungono il costo oneroso dell'insegnamento, la peculiarità delle sorgenti dello stesso, ben lontane da quelle trovabili in università o istituti organizzati, e l'incertezza dell'esito, si può immaginare la notevole difficoltà di tale ricerca. Si aggiunga che talora alla morte fisica di un insegnante, col subentrare di un altro, probabilmente un discepolo, subentravano parimenti un metodo e un indirizzo diversi. Con ciò si generava una sensibile deviazione del percorso d'apprendimento e l'insorgere di dubbi che si potevano dissipare solo mediante una strenua azione riflessiva sostenuta da vera passione per la ricerca. Solo l'insegnamento diretto, la trasmissione orale da insegnante ad allievo in un contesto sempre individuale possono essere considerati l'unica vera via, anche se informazioni e libri possono rappresentare un valido supporto allo studio. Una ricerca così svolta sorpassa di gran lunga, per scopo e significato, la mera ricerca di una eccellenza tecnica. Ermanno Cozzi Maestro di Tai ji quan