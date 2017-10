Farmaci somministrati ai bambini quali dosi?

Ridurre le dosi, è questa l'unica accortezza presa nel dare ai piccoli le medicine provate sugli adulti. Peccato che però i farmaci non abbiano lo stesso effetto sul corpo di un giovane destinato a crescere e su quello di un adulto. La Commissione Europea si è resa effettivamente conto del problema e vorrebbe fare qualcosa per risolverlo: creare una generazione di medicinali pediatrici. Secondo quanto afferma il commissario Liikanen, in una risposta all'interrogazione scritta dell'europarlamentare Anneli Hulthen, finalmente si è passati dalla dichiarazione di buone intenzioni alla messa in moto dell'ingranaggio che dovrebbe portare ad una nuova legislativa entro il 2002.