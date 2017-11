Farmacie naturali

Le piante medicinali hanno in sé la capacità di interagire con il nostro corpo, orientandone in qualche modo le funzioni. Paracelso, il famoso alchimista rinascimentale, diceva: "Tutti i prati, le colline, le montagne sono farmacie". Ma vista l'abbondanza che la natura ci offre, è indispensabile seguire alcune regole per ciò che riguarda la raccolta, la preparazione e l'utilizzo delle piante ad azione salutare. L'efficacia di una "droga", termine antico che sta ad indicare qualunque parte di pianta utilizzata a scopo medicamentoso, è strettamente correlata all'insieme di principi attivi che in essa sono presenti. Il loro contenuto varia, anche sensibilmente, in relazione a fattori quali: il modo, il luogo e i tempi di raccolta; l'eventuale essiccazione e conservazione, il metodo di estrazione. La prima regola è saper riconoscere con assoluta certezza la pianta che stiamo per raccogliere. Esistono piante velenose difficilmente distinguibili da quelle benefiche, confondersi dunque è più facile di quanto si possa pensare. Questo significa che non bisogna mai dimenticarsi un buon manuale, con descrizioni dettagliate della flora. Il resto dell'attrezzatura comprenderà una cesoia da giardiniere, una roncola affilata e, se intendiamo raccogliere radici o altri parti sotterranee, una piccola vanga. Per ogni singola pianta è necessario un sacchetto di tela, mai di plastica, in cui riporre senza pressare quanto raccolto. Al fine di procurare il minor danno all'ambiente, di ogni pianta raccoglieremo solo la parte che ci interessa. Ogni pianta medicamentosa raggiunge la concentrazione ottimale di principi attivi in un determinato periodo dell'anno, definito "tempo balsamico". Se raccolta al momento giusto, la pianta svolgerà al meglio la sua azione salutare. Una regola generale può essere questa: erbe, foglie e fiori vanno raccolti all'inizio della fioritura, frutti e semi quando sono completamente maturi. Il periodo ideale per gemme e cortecce è l'inizio della primavera, le radici invece vanno lasciate maturare fino all'autunno. Franco Ferrario