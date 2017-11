Fashion Revolution Day, per non dimenticare la strage in Bangladesh

L’industria della moda è troppo spesso causa della morte di lavoratori sottopagati e maltrattati. L’ultima grande strage che ha coinvolto il settore dell’abbigliamento è stata quella di Rana Plaza in Bangladesh. Era il 24 aprile 2013 quando un palazzo di otto piani, che ospitava alcune fabbriche tessili di cui usufruivano numerosi marchi di moda al mondo, è crollato provocando la morte di 1133 operai. Sono passati ormai due anni dallo scandalo e la discussione sullo sfruttamento di manodopera asiatica, a fronte di un basso costo di produzione, è ancora aperta. Così in occasione dell’anniversario della tragedia è stata lanciata una campagna internazionale per ricordare quelle morti e sensibilizzare il mondo intero sull'importanza di una moda responsabile. La mobilitazione, giunta alla sua seconda edizione, si chiama Fashion Revolution Day e nasce in Gran Bretagna da un’idea di Carry Somers e Orsola De Castro, pionieri del fai trade e opinion leader riconosciute a livello internazionale in moda sostenibile.

Foto © www.fashionrevolution.org