Fat Lama, il sito per condividere oggetti. Perché le esperienze e non i beni fanno la felicità

Fat Lama è un'innovativa piattaforma online che permetterà di concedere e affittare qualsiasi oggetto. Nasce sulla scia del successo della experience economy, della sharing economy, in cui gli oggetti e i servizi vengono condivisi, e dell'economia circolare, che sovvertono le fondamenta dell'economia odierna basata esclusivamente sul concetto di "usa e getta". Risponde alle necessità dei cosiddetti millenials (la generazione compresa nella fascia di età tra i 18 e i 34 anni) che si stanno allontanando sempre di più dal materialismo: per il 65 per cento di essi le esperienze sono più importanti degli oggetti e quindi sono interessati ad investire più tempo e denaro in concerti, eventi sociali e culturali invece che in beni materiali. Questo è quanto evidenziato da uno studio del 2014 sponsorizzato da Eventbrite, la piattaforma che permette a chiunque di creare eventi, i cui risultati spiegano il successo di siti quali Airbnb, Couchsurfing e BlaBlaCar.

Com'è nato Fat Lama

Come funziona