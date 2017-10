Fate partire le immagini. Tra Venezia e Los Angeles

Pier Maria Pasinetti fu uno scrittore e giornalista che ebbe un grande successo in Francia e negli USA, dove visse parte della sua vita. Figlio della buona borghesia veneziana, sin da piccolo ha respirato arte e cultura nell'ambiente veneziano di inizio '900. Il padre Carlo Pasinetti era un medico primario e studioso, il nonno e la zia materni, Guglielmo ed Emma Ciardi, erano noti pittori, il fratello Francesco Pasinetti, fu regista e storico del cinema. Che cos'è questo libro? Un'autobiografia scritta tra il 1999 e il 2002 tra Los Angeles, terra d'adozione, e Venezia, patrio lido. Sono le pagine a cui lo scrittore ormai novantenne affida la sua memoria raccontando la sua vita, a partire dall'infanzia e dai suoi primi studi. Senza indulgere in sentimentalismi nostalgici l'autore ci apre le porte della sua vita, racconta le sue basi culturali, gli incontri con personaggi illustri, con uno stile ironico e graffiante, ma sempre piacevole. Citando i versi della poetessa Dorothy Parker "Immagini scorrono in lunga retrospettiva, colonne marcianti di eventi passati". E'proprio questo che avviene in questo libro. Immagini, spezzoni, racconti si muovono, scorrono per raccontare una vita, i viaggi e gli incontri con personaggi celebri del mondo culturale: Ezra Pound, Michelangelo Antonioni per cui Pasinetti fu soggettista e sceneggiatore, Italo Calvino, Charlie Chaplin, che compare con Pasinetti in una delle immagini della bella copertina del libro insieme a Carlo Levi. A dispetto del formato serioso questa è un'opera molto agile, da leggere per scoprire e conoscere un personaggio poco conosciuto in Italia, per respirare anche le atmosfere storiche attraverso la vita di un uomo, di un personaggio e dei suoi incontri. E' un'opera incompiuta, aperta, curata con un ottimo lavoro di tipo filologico-culturale dalla studiosa Silvana Tamiozzo Goldmann. "Bisognerebbe aver avuto alcune vite invece che una, e averne offerto una a ciascuna di loro supponendo interesse in qualcuna almeno. Ma si ha una vita sola e allora si dovrebbe dire beh oramai è andata così e si dice invece no, sta ancora andando". Bene, ora "fate partire le immagini"!