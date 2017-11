Faville e società. Un altro lato del progresso

E? il fuoco in questo romanzo a farla da padrone. E? il fuoco che illumina la lettura. In apertura ecco il fuoco che infiamma gli animi: la passione sfrenata, smodata, deviata per la religione. In nome della Vergine Maria, in nome della correttezza, in nome della morale religiosa (quella di patina, ovviamente) nell?orfanotrofio gestito da Padre Spartaco si commettono ogni genere di nefandezze e di atrocità. Fuoco religioso che partorisce fuoco di ribellione: ecco Salvatore, ragazzino fuggito dall?orfanotrofio, farsi uomo nella realtà cruda e spietata del Cantiere. Salvatore conoscerà Omero, vecchio che si prenderà cura di lui, sino alla sua morte, quando di Salvatore si occuperà Miccina. In nome del progresso, in nome del guadagno, quello facile, ecco altri fuochi: quelli appiccati alle fabbriche d?accordo coi proprietari per ricavare denaro dalle assicurazioni. Denaro facile. Denaro veloce, improvviso. Come una fiammata, no? E ancora nel romanzo arderanno le fiamme dell?amore, di quella primigenia e adolescenziale passione, che infuocherà l?animo di un altro personaggio: Pampa, ragazzino che vedrà in Salvatore il proprio punto di riferimento. Ecco comporsi un mosaico di personaggi in un?architettura di storie apparentemente parallele, ma che in più punti si uniscono, scatenano fuoco e ne sono inghiottiti. Esploderà il delirio di Padre Spartaco, esploderanno fabbriche, esploderà la passione. Denari prenderanno fuoco. Insegne luminose prenderanno fuoco. Un romanzo che tratti può ricordare i ritmi di una saga. Un racconto intenso. Una prosa spesso spietata e brutale, che vibra di realtà, sempre dotata di ritmo incalzante e di suspense. Ci viene offerto dall?autore uno scenario italiano degli anni ?70 infiammato di speranze e di illusioni. Lo scenario di un meccanismo che si autodemolisce con il suo stesso progresso, lo scivolamento negativo della ricchezza. L?altro lato della medaglia, insomma. Vale davvero la pena di scoprire questo microcosmo descritto da Veronesi? per avere un'idea di ?Troia? che brucia. Silvia Passini