Favole e sviluppo sostenibile

C'era una volta una bambina curiosa soprannominata Ciàcera, una parola che in dialetto leccese è il nome di un vivace uccellino, la Cingallegra. Un giorno, mentre Ciàcera si lavava i denti la nonna, nonna Ida, le disse: "Ciàcera mia, non sprecare l'acqua! Lo sai che da qualche parte nel mondo c'è una bambina che resterà senza acqua se la consumi tutta tu?". Ciàcera finì di lavarsi i denti e chiese alla nonna di raccontare ancora storie di quell'altra bambina. Nonna Ida parlò di tesori preziosi per la vita: acqua, aria, luce, alberi, carta, patrimonio comune di tutti i bambini. A Ciàcera piacque l'idea di condividere l'acqua con un'altra bambina che voleva lavarsi i denti chissà dove nel mondo e imparò a non sprecarla. A quel tempo non c'erano molti libri sui tesori di tutti i bambini del mondo. Ciàcera si fece portare comunque in libreria (era una bambina molto curiosa!) e trovò il Manuale delle Giovani Marmotte (the Walt Disney Company) che insieme alla fantasia della nonna soddisfò parte delle sue curiosità. Questa storia è stata qui raccontata perché grazie ai libri e alle storie, Ciàcera è oggi una signora che ricicla la carta, spegne sempre le luci inutili e fabbrica oggetti con la plastica riciclata. Se sei una bambina o un bambino curioso come Ciàcera o sei invece una nonna Ida a caccia di storie per fare di tua nipote una cittadina di quel mondo sostenibile che tutti ci auguriamo per il futuro, vai in libreria con fiducia. Da una decina di anni l'editoria italiana ha capito di dover puntare sui lettori di domani e sta finalmente facendo il possibile per trasformare il libro in strumento di gioco e di appagamento delle curiosità, sulle tracce di ciò che è tradizione consolidata in Paesi come la Gran Bretagna. La paura del libro si vince da bambini. Toccare, sfogliare, guardare, annusare, immergersi nelle figure e nelle parole, può essere un modo per trovare risposta a interrogativi scientifici, o per restare folgorati ora e per sempre dalla magia di un riciclo. In libreria oltre all'ormai storico Manuale delle Giovani Marmotte, troverai molti altri volumi. Ci sono libri alla scoperta delle magiche trasformazioni che fanno di una bottiglia di plastica un mulino o un sottomarino, di una scatola di cartone una maschera. Lo sapevi che ognuno di noi produce quasi mezza tonnellata, 500 chili, di rifiuti l'anno? Come si fa per non venire sommersi da queste montagne di rifiuti? Riciclare, consumare meno energia, piantare alberi sono un modo per costruire un futuro migliore. Chiedi al tuo libraio di fiducia, ti saprà consigliare! L'uomo che piantava gli alberi (Salani editore) è una storia che piacerebbe ai bimbi come Ciàcera. L'ha scritta Jean Giono anni fa con languida dolcezza e uno sconfinato rispetto per la natura. Una versione rilegata è stata arricchita di una parte disegnata da Tullio Pericoli che riscrive in disegni tutta la storia, un concentrato di poesia ecologica e fantasia. Se sei sensibile a problemi come inquinamento, esaurimento delle risorse naturali, spreco dei materiali, usa questi e altri libri che troverai in libreria come spunto per inventare le tue storie. I bambini devono aspettarsi un mondo in cui l'orco è un rifiuto mal gestito, la fata, una bottiglia di plastica magicamente trasformata in qualcos'altro, il paradiso, una passeggiata in collina. Silvana Kühtz