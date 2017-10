Federico Zampaglione, la musica è divertente

Intervista Federico Zampaglione Ciao Federico, grazie per questa cosa fatta al piano… E' un bel piano… Dieci anni di carriera ("carichi di emozioni e di ricordi"), dal successo di "Due destini" a "Per me è importante". Come e quando la decisione di fare la raccolta "95-05"? In questi ultimi anni abbiamo fatto tre dischi: "La descrizione di un attimo", "In continuo movimento" e "Illusioni parallele". Probabilmente ho sentito il bisogno di legare queste tre produzioni alle cose del passato, a sperimentazioni fatte agli inizi. Credo che il pubblico ci conosca attraverso i singoli che sono passati alla radio o alla Tv con i video, quindi mi piaceva mettere in evidenza nella raccolta il lato più sperimentale, più psichedelico se vuoi, che è fondamentale per la nascita e la crescita del progetto Tiromancino. L'occasione per unire ciò che più è rappresentativo, in un unico disco. Si nota il timbro originale in tutti gli album di Tiromancino, però c'è stata una virata, dal rock più sperimentale sino alla "Descrizione di un attimo"… Sì, anche se poi riascoltando gli altri album, vi sono brani di musica più elettronica, dove si dà più spazio ad ambienti sonori piuttosto che ad una vera e propria forma "canzone"… Credo che l'importante sia mantenere una certa spontaneità quando si crea musica, non farsi condizionare troppo dai pregiudizi o ripercorrere troppo le tracce del passato, è anche bello cambiare. Ci puoi parlare del rapporto lavorativo che ha avuto e che hai con tuo padre? Mio padre mi ha sempre motivato, è sempre stato un consigliere per me… Mi capitava di tornare a casa e vederlo che girava intorno ad un accordo o ad una sequenza di accordi e poi insieme sviluppavamo il concetto da li. Nel caso di "Amore impossibile": torno a casa una sera e lo vedo seduto al piano che faceva… (imita la versione paterna molto, molto lenta e struggente). E mi disse: "Federico, che ne pensi di 'sta melodia?". A me era piaciuta molto, allora mi sono messo a scrivere le altre strofe dandole poi un arrangiamento un po' più reggaeggiante, per renderla più fresca e piacevole all'ascolto. Mi sono divertito come un pazzo! La cosa più divertente era guardare la sua faccia quando riascoltava i pezzi totalmente stravolti dalla sua composizione iniziale. Abbiamo fatto cinque pezzi insieme, per me è stato un sogno che si realizzava, perché vedere i nostri due nomi vicini sulla firma del brano è stata una soddisfazione inaspettata ed enorme. In questa raccolta hai anche la collaborazione di due donne, personalità del calibro di Meg e Elisa. Come è stato lavorare con loro? Divertente, stimolante… e poi devo dire che le donne hanno delle intuizioni, anche a livello di arrangiamenti, geniali; sentono molto il ritmo e seguono anche l'aspetto sensuale della musica. In più, loro due hanno personalità molto diverse. Elisa è più eterea, per così dire, più sospesa; mentre Meg è ancorata per terra, ha un grande senso del ritmo. E' stato un connubio molto stimolante. C'è un'altra donna, Alice, che ti ha dato l'ispirazione per il video di "Un tempo piccolo", il tuo video d'esordio come regista. Racconta come è successo… Era durante un concerto nel nord Italia, un'estate in cui la pioggia e il mal tempo sono stati protagonisti… Atmosfera da sospensione, in un posto surreale accerchiato da inquietanti fabbriche - e io mi chiedevo come mai fossimo finiti lì… A fine concerto alcune persone stettero lì, in attesa di salutarci, di un autografo. Mi avvicinai alla transenna, e sento una vocina: "Ho un'idea per un video per te". E c'era questa ragazza che mi racconta una storia in due parole: c'è questo bambino che insieme al nonno costruisce un'astronave da pezzi di lamiera e rifiuti trovati in una discarica ispirandosi a un disegno fatto dal bimbo stesso. Mi sembrava molto semplice, quasi una favola. Però mi ci sono rivisto. Mi ricordo quanto fosse straordinario a quell'età pensare di fare qualcosa con le tue mani che potesse essere utile, o addirittura volare! Poi c'è anche un discorso di passaggio generazionale, perché il sogno del bambino diventa anche il sogno del nonno. Così, quest'idea è cresciuta in me. E ho pensato di realizzarla io stesso. Quindi, con le mie idee unite a come se l'era immaginato Alice (la ragazza), lo abbiamo girato. Nell'ultimo disco ci sono anche Lucio Dalla, Dj Ciaffo… quanto era importante dare ai lavori di Tiromancino una pennellata del colore di altri pittori? Tantissimo, la musica è scambio, è collaborazione. Nel momento in cui si smette di avere a che fare con altri musicisti si inizia anche un po' a calare artisticamente, perché alla fine ci si fossilizza sulle proprie idee, sulle proprie visioni. Invece lo scambio porta ad aprirsi a certi orizzonti, a connettersi con dei moduli espressivi o con delle frasi che non sono "le tue". Da li ha inizio un percorso che serve ad arricchirti. E quindi ho voluto dare spazio ad alcune di queste collaborazioni. Ad esempio, "Strade", con Riccardo Senigallia, che è un brano che ogni volta che lo sento mi sento una cosa nel cuore, perché è stato il pezzo con cui siamo andati a San Remo e da lì si è aperta un nuovo corso per la band… Poi c'è "Come è profondo il mare" con Lucio Dalla che era per la colonna sonora di "Paz", un film di Renato De Maria sulla storia del grandissimo Andrea Pazienza. Poi Dj Stile, Ice One, e in uno degli inediti c'è lo straordinario Dj Ciaffo che collabora anche con Graf e secondo me è un grandissimo talento del vinile. La terra vista dalla Luna (titolo di una canzone dell'album "Illusioni parallele") ci sembra più piccola e fragile di quello che notiamo da qua? Be', sì, credo proprio di sì…