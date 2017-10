Rafano, per un fegato sano

Il suo nome scientifico è Armoracia rusticana e appartiene alla famiglia delle Brassicaceae. Comunemente viene chiamato cren o anche barbaforte. Il rafano è una di quelle piante che rischiano di essere dimenticate, ma qualcosa sta cambiando per effetto della riscoperta delle sue proprietà medicinali. Le virtù delle radici erano ben conosciute già in epoche antiche. Infatti, durante il Medioevo il rafano veniva utilizzato come alimento per contrastare il rachitismo, mentre sotto forma di cataplasmi era impiegato per curare i dolori articolari e i reumatismi. In seguito, tramite gli studi compiuti da François Dorvault e da Henry Leclerc si è scoperto che il suo sapore piccante riesce a stimolare le secrezioni gastriche e biliari, favorendo l’appetito, nonché i processi digestivi e depurativi dell’organismo.

Le proprietà del rafano

Come usare il rafano

Uso esterno

Uso interno

Sciroppo di rafano

Foto in evidenza © https://moreoptimism.files.wordpress.com